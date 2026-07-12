Entre le rayon fromages et desserts, vous remplissez vos chariots de courses et parfois, à l’occasion d’un anniversaire ou d'un événement spécial, vous achetez une carte-cadeau. Et depuis quelques jours, certaines d’entre elles vont faire de vous des détenteurs de cryptos.

À la caisse d'un magasin partenaire, vous choisissez une carte cadeau Bitcoin Starter Kit, pour un montant compris entre 25 et 500 euros. Vous repartez avec un code d’activation et une carte en PVC, qui dissimule une clé privée sous une pastille à gratter. C’est la société suisse Cryptonow, aujourd’hui située en Autriche, qui commercialise ce produit depuis le 9 juillet dans 2 284 points de vente en France, dont les magasins Carrefour. Une fois le code entré sur une plateforme d’investissement en ligne, après vérification d’identité conforme aux normes AML6 et MiCA, vous convertissez votre crédit en bitcoin, en ether ou en solana.

