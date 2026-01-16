Kraken répond à ces critères en étant enregistré en tant que PSAN auprès de l’AMF et en proposant plus de 585 cryptomonnaies à l’achat. Son service client est disponible 24 h/24 en français. La plateforme offre également de nombreux moyens de paiement : virement bancaire, carte, PayPal, Google Pay ou Apple Pay, avec des dépôts rapides et sécurisés.