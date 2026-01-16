Le bitcoin est un actif numérique considéré comme l’or des cryptomonnaies. Depuis sa création en 2009 par le mystérieux Satoshi Nakamoto, il s’est institutionnalisé au point d’être devenu un produit d’investissement à part entière.
Pourquoi investir dans le Bitcoin en 2026 ?
Plus de 15 % des Français possèdent des cryptomonnaies, et le bitcoin est devenu un produit d’épargne comme un autre. Longtemps sceptiques, les banques reconnaissent aujourd’hui pleinement son potentiel.
1. Comprendre les fondamentaux du Bitcoin
Malgré sa forte volatilité, le bitcoin évolue selon des cycles identifiés. Son offre est limitée à 21 millions d’unités, ce qui renforce sa valeur perçue. Tous les quatre ans, le halving réduit l’émission de nouveaux bitcoins, un événement qui accompagne souvent des hausses de prix.
2. Choisir la bonne plateforme pour investir dans le Bitcoin
Les plateformes crypto proposent des services adaptés aussi bien aux débutants qu’aux traders expérimentés. Avec plus de 15 millions d’utilisateurs, Kraken se distingue grâce à une interface simple et une version avancée (Kraken Pro) pour suivre le prix du bitcoin.
Créée aux États-Unis en 2011, Kraken proposait à l’origine un nombre limité d’actifs numériques. Au fil des années, elle a élargi son offre avec des outils dédiés au trading et à la finance décentralisée. Les néophytes y trouvent également leur place grâce à un écosystème accessible et sécurisé.
Les critères essentiels pour choisir une plateforme crypto
Tout investissement financier mérite une analyse sérieuse avant de se lancer. Une bonne plateforme crypto doit disposer d’une licence valable dans votre pays de résidence pour garantir la sécurité des fonds. Elle doit également proposer un choix d’actifs attractif ainsi qu’un service client compétent et réactif.
Kraken répond à ces critères en étant enregistré en tant que PSAN auprès de l’AMF et en proposant plus de 585 cryptomonnaies à l’achat. Son service client est disponible 24 h/24 en français. La plateforme offre également de nombreux moyens de paiement : virement bancaire, carte, PayPal, Google Pay ou Apple Pay, avec des dépôts rapides et sécurisés.
Pourquoi consulter le prix du Bitcoin sur une source fiable ?
Suivre le cours du bitcoin est essentiel, car l’actif reste très volatil et influence souvent les autres cryptomonnaies. Kraken s’appuie sur des données fiables en temps réel, ce qui permet d’acheter au meilleur prix à tout moment.
3. Définir une stratégie d’investissement adaptée à son profil
Chez Kraken, les investisseurs débutants sont les bienvenus, et ils y trouvent aussi leur compte grâce à des outils adaptés et sans cesse améliorés. Plusieurs stratégies sont à considérer.
Investissement progressif et horizon de temps
Investir une somme fixe chaque mois (DCA) a fait ses preuves pour de nombreux investisseurs. Le staking, qui consiste à immobiliser ses cryptos pour obtenir des récompenses, est également très utilisé sur Kraken. D’autres préfèrent conserver leurs actifs sur de longues périodes (HODL) avant de revendre.
Gestion du risque et diversification
Kraken accueille tous les profils d’investisseurs et les aide à entrer sur les marchés de la manière la plus adaptée. Une stratégie éprouvée consiste à diversifier ses placements et à définir clairement son niveau de risque (prudent, équilibré ou aventureux).
4. Ne jamais investir plus que ce que l’on peut se permettre de perdre
Basique : investir comporte des risques, et il faut toujours garder des liquidités devant soi en cas de coup dur.
5. S’informer régulièrement et adopter une vision long terme
Le monde des cryptomonnaies évolue en permanence. Kraken suit les marchés et propose des analyses pour mieux comprendre ce secteur. Se tenir informé du cours du bitcoin est essentiel pour investir sur le long terme, notamment grace à la pédgagogie (articles et vidéos) proposée sur la plateforme.
Suivez le cours du BTC avec Kraken
Restez au courant de la valeur bitcoin et commencez à trader avec Kraken. En quelques clics, vous disposez de tous les outils pour débuter votre aventure crypto sur cette plateforme sécurisée.
Avertissement : l’investissement dans le bitcoin et les cryptomonnaies comporte des risques. Leur valeur peut fluctuer fortement et entraîner une perte partielle ou totale du capital investi.