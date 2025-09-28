L'aspect psychologique est important, mais au final, ce sont les chiffres qui parlent. La sagesse est de ne mettre que 5 à 10 % de son capital d'investissement dans un actif ou une valeur en particulier. Le bon sens peut sauver les portefeuilles. En effet, si la valeur s'écroule pour une raison ou une autre, ce ne sont que 5 à 10 % du portefeuille qui s'en trouvent affectés.