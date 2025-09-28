Vous disposez d'une certaine somme d'argent que vous espérez faire fructifier dans les prochains mois et les prochaines années ? Bonne nouvelle, le marché crypto offre toujours des opportunités de faire des bénéfices en 2025. Si les mécanismes du bitcoin, de l'ETH et autres coins vous sont encore étrangers, eToro peut vous aider à faire les bons choix d'investissement en vous posant les bonnes questions.
La plateforme de courtage eToro vous explique comment débuter et quelle somme d'argent investir en crypto. Il existe de bonnes pratiques et des pièges à éviter absolument avant de se lancer dans ce marché sous toutes ses formes : achats crypto, ETF ou même DCA.
eToro est une plateforme d’investissement multi-actifs. La valeur de vos investissements peut augmenter ou diminuer. Votre capital est assujetti à un risque.
Commencer petit : les bons réflexes pour un premier investissement crypto
L'avertissement est d'une grande simplicité : il serait stupide de miser l'ensemble de son capital sur une crypto à un instant T, au risque de perdre gros en une durée très courte. eToro vous donne les outils pour une entrée sur les marchés prudente.
Pourquoi investir une petite somme reste pertinent
Les débutants entrent souvent sur les marchés avec des étoiles, ou des euros, dans les yeux. Pourtant, il faut savoir que la route est longue pour performer sur les centaines d'actifs disponibles, et que la prudence est donc de mise. Ainsi, on déconseille d'y investir l'ensemble de son capital. La règle numéro 1 est de ne mettre en jeu que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre.
Des paliers raisonnables selon les budgets
Vous disposez d'une somme de 10 000 € ? Il paraît tout à fait raisonnable de ne prendre que 10 % de cette somme afin de débuter sur les marchés d'actifs, la crypto en particulier. Un tel raisonnement garantit qu'il vous restera un coussin confortable en cas de coup dur.
La plupart des investisseurs sont attachés à cette règle des 10 % de son capital engagé, en particulier pour un investisseur débutant. Elle vaut d'ailleurs pour des montants plus conséquents.
Comment eToro facilite l’accès progressif au marché
La plateforme eToro reste convaincue que la réussite de ses clients passe par les connaissances et l'évaluation des risques. Cela fait déjà plusieurs années qu'elle propose de posséder des cryptos via sa plateforme, mais aussi des CFD qui imitent la performance de l'actif.
eToro encourage également la pratique du DCA (dollar cost averaging) qui consiste à investir une somme constante de manière régulière. Ainsi, l'investisseur a plus de chances de performer sur un actif en suivant son évolution à la hausse ou à la baisse. Le DCA reste l'une des méthodes les plus éprouvées pour réussir sur les marchés crypto.
Adapter son investissement à son profil et à ses objectifs
Bien entendu, nous sommes tous là pour "faire un billet" en spéculant sur la hausse - ou la descente - de la valeur d'un actif. On recommande d'acquérir une certaine somme de connaissances avant d'investir sur n'importe quel type de marché. La philosophie du "connais toi toi même" est donc primordiale avant même de miser un seul centime sur un actif financier.
Définir son profil d’investisseur
Il existe, grosso modo, trois profils d'investisseurs qui entrent et réussissent sur les marchés. On peut opter pour la prudence en choisissant des actifs qui performeront probablement sur le long ou moyen terme. On peut se constituer un portfolio équilibré avec des actifs "sûrs" et des placements plus risqués. La dernière option, c'est l'amour du risque, avec des actifs réputés volatiles et un motto simple : plus tu risques, plus tu peux espérer un retour conséquent.
Établir son profil d'investisseur requiert du temps, un minimum d'expérience et même une connaissance approfondie de sa propre psychologie. Les outils pour définir son profil ne manquent pas sur Internet. Le site d'eToro met aussi de nombreuses ressources gratuites à disposition pour aiguiller les nouveaux venus.
La règle des 5 à 10 % de son portefeuille
L'aspect psychologique est important, mais au final, ce sont les chiffres qui parlent. La sagesse est de ne mettre que 5 à 10 % de son capital d'investissement dans un actif ou une valeur en particulier. Le bon sens peut sauver les portefeuilles. En effet, si la valeur s'écroule pour une raison ou une autre, ce ne sont que 5 à 10 % du portefeuille qui s'en trouvent affectés.
Choisir entre 5% et 10% semble anodin, mais la variation entre ces chiffres peut être un facteur de réussite déterminant. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier : voilà encore une règle de bon sens qui n'a pas pris une ride.
Utiliser les outils d’eToro pour piloter sa stratégie
Vous n'êtes pas seul dans la composition de votre panier d'actifs. eToro met à votre disposition des outils pour constituer un portfolio équilibré, surtout dans le marché crypto qui comporte actuellement des milliers d'actifs. La plateforme mise beaucoup sur la pédagogie, notamment en proposant un vaste choix de vidéos et de tutoriels.
Acheter ses cryptos, sélectionner des ETF ou des produits CFD requiert une étude approfondie des marchés, où le hasard n'a pas sa place. Profitez des connaissances d'une équipe d'experts afin de faire les bons choix. L'autre particularité de la plateforme est de pouvoir copier les performances de traders aguerris - le copy trading - afin de se donner toutes les chances de performer sur des marchés volatils et risqués.
Investir plus ? Ce qu’il faut savoir avant de passer à la vitesse supérieure
Comme l'a chanté jadis un rappeur en disgrâce : "more money, more problems". Pour un investisseur, cela signifie que de plus la somme investie est conséquente, plus nombreux seront les paramètres à prendre en compte.
Ce que change un investissement plus conséquent
Encore une fois, c'est le mental qui compte lorsque l'on entre sur les marchés. Il existe une différence fondamentale entre investir 1 000 € et 50 000 € ! Cette différence, c'est bien le stress et l'impact psychologique que peut représenter une période d'euphorie - mouvements haussiers- ou une période de vaches maigres. C'est tout à fait valable dans un secteur particulièrement volatil comme la crypto.
Gagner, c'est bien, mais connaître l'impact fiscal de ses gains est encore plus important. Pour éviter des interactions malheureuses avec le fisc de votre pays, autant se prémunir en sachant quelle part de ses bénéfices va revenir aux impôts. C'est encore plus importants avec des sommes conséquentes.
Les outils disponibles pour affiner ses choix
eToro est une base idéale pour débuter sur les marchés, notamment grâce à sa mise à disposition d'outils d'analyse fondamentale et son suivi technique des actifs les plus demandés. Ajoutez à cela une documentation riche sur le domaine crypto, ainsi que la pratique du copy trading. Tous les éléments sont réunis pour une entrée en douceur - et réussie - dans le domaine passionnant des crypto-actifs.
Les garde-fous indispensables : plan, budget
Investir sur le marché crypto demande une certaine discipline. Il faut non seulement sélectionner rigoureusement ses actifs, savoir stocker ses cryptos dans des cold wallets, et suivre les tendances du marché grâce à de nombreux outils. Connaître son budget, c'est connaître ses limites, agissez donc en conséquence pour ne pas risquer gros.
eToro insiste également sur l'élaboration d'un plan d'investissement sérieux et conscient des risques, notamment grâce au DCA et à la pratique du copy trading. De manière générale, il est plus sage de viser la performance sur le moyen terme pour tirer son épingle du jeu, tout en gardant à l'esprit que le marché crypto connaît de fortes fluctuations en permanence.