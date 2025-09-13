Certaines opérations financières ont des noms qui effarouchent aisément les néophytes. Le « margin trading » peut en faire partie. Et pourtant, le fonctionnement de l'outil n'est pas si compliqué à comprendre. Concrètement, le concept repose sur l'idée de levier financier, avec un investisseur pouvant emprunter des fonds auprès de sa plateforme de trading afin d'ouvrir une position plus importante que son capital initial.

Par exemple, avec un levier de 5x, un investissement de 200 euros permet de contrôler une position de 1 000 euros. Cela signifie que les gains potentiels, calculés à partir de l'ensemble de votre position (et non pas du seul dépôt que vous avez effectué) sont multipliés par cinq. A contrario, si la valeur de la position descend jusqu'à un certain niveau, la plateforme peut liquider la position et récupérer le dépôt.