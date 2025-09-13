C'est une nouvelle fonctionnalité intéressante pour les traders qui arrive sur la plateforme crypto Bitpanda. Celle-ci propose dorénavant une offre de margin trading, sur de nombreux actifs.
Bitpanda, c'est la grande plateforme européenne qui joue des coudes avec des géants du secteur de la crypto comme Binance, Kraken ou Coinbase. Une plateforme qui propose de plus en plus de nouvelles fonctionnalités depuis un an, que ce soit l'offre de jetons de sécurité, ou, un peu plus récemment, l'outil Bitpanda Fusion. Et depuis peu, les utilisateurs peuvent aussi faire dans le margin trading sur la même interface.
Le margin trading, ou comment gagner autant en misant moins
L'effet de levier : emprunter pour trader
Certaines opérations financières ont des noms qui effarouchent aisément les néophytes. Le « margin trading » peut en faire partie. Et pourtant, le fonctionnement de l'outil n'est pas si compliqué à comprendre. Concrètement, le concept repose sur l'idée de levier financier, avec un investisseur pouvant emprunter des fonds auprès de sa plateforme de trading afin d'ouvrir une position plus importante que son capital initial.
Par exemple, avec un levier de 5x, un investissement de 200 euros permet de contrôler une position de 1 000 euros. Cela signifie que les gains potentiels, calculés à partir de l'ensemble de votre position (et non pas du seul dépôt que vous avez effectué) sont multipliés par cinq. A contrario, si la valeur de la position descend jusqu'à un certain niveau, la plateforme peut liquider la position et récupérer le dépôt.
Comprendre les concepts du margin trading
C'est là la conception générale de l'outil. Mais pour en comprendre le détail, il faut connaître les principaux concepts du margin trading :
- La marge initiale : le dépôt de base effectué par le trader ;
- Le taux de couverture : il est calculé en faisant le rapport entre la position complète et la marge initiale. Si vous déposez 10 euros pour une position de 100 euros, le taux de couverture est de 10% ;
- L'effet de levier : il est calculé comme le taux de couverture, mais affiché au format d'un ratio, 10:1 si l'on reprend l'exemple ci-dessus ;
- Marge de maintenance : le montant de capital à garder constamment sur le compte pour garder une ou des positions ouvertes ;
- Frais de financement (ou d'emprunt) : les frais facturés par le prêteur/la plateforme tant que la position est ouverte ;
- L'appel de marge (margin call) : lorsque le courtier informe le trader que les fonds sur son compte ne sont plus suffisants pour maintenir la position ouverte, et qu'il est donc nécessaire d'en rajouter.
L'effet de levier permet donc de maximiser le potentiel de profit sur de petits mouvements de prix. Cependant, il est nécessaire de rappeler que les pertes peuvent rapidement dépasser l’investissement initial si le marché évolue défavorablement.
Bitpanda lance une offre de margin trading sur les cryptomonnaies
Plus de 100 cryptomonnaies ouvertes à cette opération
Comme nous vous le disions, Bitpanda se met à son tour à proposer l'outil en question. Et il ne sera pas réservé qu'à quelques grosses cryptomonnaies bien connues, puisque la plateforme a fait le choix d'ouvrir le margin trading à plus d'une centaine de cryptomonnaies.
Parmi celles-ci, on retrouve évidemment les grandes monnaies numériques comme le Bitcoin (BTC), l'Ethereum (ETH), le Dogecoin (DOGE), le Solana (SOL), le Chainlink (LINK), ou bien le Ripple (XRP), tout comme des meme coins comme PEPE. À noter que cette liste devrait s'agrandir dans les prochaines mois.
Une interface fluide pour accompagner les débutants
L'idée, pour Bitpanda, est de proposer cet outil au plus large public. Or comme il s'agit d'un instrument qui n'est pas aussi simple à comprendre que la transaction « achat » ou « vente », la plateforme cherche à faciliter le plus possible les choses grâce à une interface fluide, et très intuitive.
Face à l'écran, on peut ainsi suivre à la fois le niveau de marge en temps réel, convertir automatiquement les cryptos en stablecoins euro ou bien recevoir les alertes. Bitpanda accompagne aussi l'utilisateur en lui proposant des fonctions comme les indicateurs de risque.
Une offre abordable et qui est en ligne avec la réglementation
Bitpanda propose des tarifs compétitifs
L'utilisateur qui souhaite utiliser l'instrument mis à leur disposition va pouvoir effectuer des opérations très importantes. En effet, les options de levier disponibles sont de x2, x3, x5 et x10. Ce dernier, le plus risqué évidemment, est proposé pour les cryptoactifs les plus liquides comme le Bitcoin ou l'Ethereum.
L'autre atout majeur se retrouve du côté des frais appliqués par Bitpanda, particulièrement compétitifs sur ce marché :
- Frais d'achat : 0%
- Frais d'emprunt : 0,03% tous les 4 heures
- Frais de vente : 0,3%
- Frais de liquidation : 1%
Autre détail à préciser, et qui montre la volonté de démocratisation de Bitpanda avec son instrument de margin trading, aucun montant minimal de dépôt n'est requis pour pouvoir l'utiliser. De quoi permettre à n'importe quel utilisateur de se faire la main, avec à peine quelques sous.
L'offre est conforme à la réglementation européenne MiCAR
L'autre avantage du margin trading chez Bitpanda, c'est qu'il est particulièrement bien encadré au niveau légal. La plateforme est ainsi conforme à la réglementation européenne pour les crypto-actifs MiCAR, mise en place pour préserver la stabilité financière, et surtout pour protéger le consommateur.
En conséquence, Bitpanda assure une séparation stricte entre les fonds des clients et ceux de la plateforme ainsi qu'une transparence sur l'ensemble des mécanismes du margin trading. La plateforme est aussi supervisée par le régulateur du pays dans lequel la plateforme est installée, à savoir l'Autriche (pays de l'Union européenne).
Conclusion
Bitpanda nous propose ici de trader d'une autre manière dans le monde des cryptomonnaies. L'idée de mettre entre les mains de tous les utilisateurs le margin trading ne se fait ici pas n'importe comment, puisqu'il est assisté dans sa transaction à plusieurs niveaux, avec l'objectif de ne pas le noyer sous des informations techniques. Les frais proposés ainsi que l'absence de niveau minimale de dépôt permettent aussi de s'essayer à ce type de trading sans risque d'y perdre des plumes.
Le trading avec effet de levier comporte un risque important de pertes. Le trading sur marge consiste à emprunter des cryptoactifs pour amplifier vos gains et vos pertes. Même de faibles variations de prix peuvent entraîner un appel de marge ou une liquidation, avec un risque de perte totale de votre capital. Des frais d’emprunt sont appliqués toutes les 4 heures et réduisent votre niveau de marge. Ce type de trading s’adresse uniquement aux utilisateurs expérimentés. Assurez-vous de bien comprendre les risques et d'être en mesure de supporter des pertes financières importantes, voire totales. Ne tradez jamais avec de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.