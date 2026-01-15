La plateforme eToro se spécialise dans le trading depuis bientôt 20 ans, mais le domaine des cryptomonnaies est toujours relativement récent. En se mettant à la place des investisseurs débutants, eToro a compris certains besoins mais aussi des souhaits particuliers. Comment se lancer dans la crypto sans en faire un boulot à plein temps ?
En effet, de nombreux investisseurs ont bien compris que l’une des forces, et des faiblesses, du marché crypto est bien entendu sa grande volatilité. Or, tout le monde ne souhaite pas jouer à l’ascenseur émotionnel de manière quotidienne en voyant les cours monter ou s’effondrer en l’espace d’un instant.
Entre le DCA, le staking et la compréhension des cycles des cryptos, il y a beaucoup à faire pour investir dans le domaine sans trader de manière quotidienne. Découvrez aujourd’hui les moyens mis en place par eToro et par l’ensemble de la communauté crypto pour tenter de faire fructifier votre capital sans la jouer ”Wolf of Wall Street”.
L’investissement en crypto et via eToro comporte des risques : la valeur peut monter comme descendre et vous pouvez perdre votre capital. Les performances passées ne garantissent en rien les performances futures.
Le DCA, la méthode éprouvée pour investir prudemment
Le DCA, ou Dollar Cost Averaging, consiste tout simplement à investir chaque mois une somme donnée dans la même valeur, quelle que soit la valeur de cet actif à n’importe quel moment donné. Cette méthode est archi-connue des investisseurs de tout bord, et pour cause : c’est la méthode la moins risquée pour entrer sur un marché et espérer s’en sortir avec des bénéfiques sans s'exposer à de grands risques.
Un cas concret ? Le prix du bitcoin, au cours de l’année 2025, est passé de 100 K à 70 K, pour revenir à 110 K, et repasser sous la barre des 80 K. Tout au long de l’année, investir 100 € chaque début de mois était donc une formule gagnante, car un investissement a permis de “lisser son investissement” en profitant des fluctuations du marché.
Le dollar cost averaging reste l’une des meilleures méthodes pour entrer sur un marché inconnu et y laisser le moins de plumes possible en cas de mouvement baissier important. Il requiert une certaine discipline, mais il est également possible de le faire automatiquement sur certaines plateformes.
Le copytrading, copiez les performances des meilleurs traders avec eToro
Trader, c’est du boulot. Le boulot, c’est du temps et des efforts à consacrer. À ce titre, pourquoi ne pas laisser les autres le faire à votre place ? Il se trouve que la plateforme eToro est la championne d’une pratique qu’on appelle le copy-trading, un procédé qui consiste simplement à imiter les mouvements des traders plus expérimentés.
Attention, il ne s’agit pas de suivre aveuglément les conseils d’un gourou qui vous promet monts et merveilles. Avec eToro, vous choisissez votre trader en fonction de ses performances passées, ce qui est essentiel pour espérer une croissance de votre portefeuille. La fonction “réseau social” est également mise en avant sur la plateforme, avec des traders qui commentent et analysent l’actualité des marchés en permanence.
Oui, cette pratique comporte des risques, car les traders ne sont pas des devins qui ont le pouvoir de deviner les mouvements du marché. Cependant, suivre leurs conseils avec un minimum de pédagogie peut vous emmener sur la bonne voie.
Le staking : des récompenses crypto toute l’année
Le staking est l’une des particularités de la sphère des crypto-actifs. Sur la base de contrats développés sur les blockchains, vous avez la possibilité de stocker vos cryptos durant une durée déterminée pour espérer obtenir un retour sur investissement, le fameux APY (rendement annuel effectif).
C’est tout simplement le concept de votre argent qui travaille sur un compte et qui permet de développer des projets cryptos variés, souvent réunis dans des pools de liquidité. Parfois, le staking vous permet d’obtenir des points de gouvernance et de peser sur les décisions d’une plateforme, à l’échelle de votre argent investi.
Est-ce qu’un tel retour sur investissement (APY) est garanti par le staking ? Certainement pas, car la crypto investie est toujours soumise aux lois du marché. Cela peut monter ou descendre, mais le staking s’avère souvent gagnant sur le long terme. Le montant de cet APY varie grandement selon la crypto choisie.
Depuis peu, eToro permet le staking sur sa propre plateforme, avec une préférence pour la valeur ETH (Ethereum). La plateforme vous met encore une fois en garde : il existe des conditions pour retirer son argent d’un pool de staking (plusieurs mois, une année, etc.). On garde cela en tête pour la suite, et on évite de mettre toute sa crypto dans un projet de staking pour garder des liquidités.
Le savoir est une arme : comprendre les cycles crypto avant d’investir
Si chercher la sérénité fait partie de vos résolutions de la nouvelle année, mieux vaut comprendre un tant soit peu les rouages du marché crypto avant de s’y jeter corps et âme ! En 2026, le bitcoin et ses nombreux dérivés suivent des cycles très précis qui le font monter et descendre, parfois de manière vertigineuse. En ce moment, nous traversons une vague baissière, ce qui laisse allègrement le temps de préparer le prochain bull-run, un moment toujours très euphorique chez les investisseurs crypto.
eToro Academy
eToro vous propose par ailleurs une pédagogie complète pour la crypto au sein de son eToro Academy, un espace dédié avec des cours en vidéo et des articles approfondis. Ces cours, gratuits, passent très vite du niveau débutant à confirmé La préparation est un prérequis pour une entrée intelligente sur le marché crypto, comme sur tous les marchés.
N’oubliez pas que sur eToro, les profils des traders professionnels sont accessibles de manière libre. Ils donnent souvent des infos précieuses sur le comportement des marchés, ce qui est idéal pour réguler ses propres émotions et investir dans la sérénité.
La composition d’un portefeuille crypto au risque modéré
Conseil basique qui s’applique à tous ceux qui souhaitent investir dans les cryptos sans sueur froide : pour composer un portfolio cohérent, choisissez les 4 ou 5 valeurs les plus fortes de la cryptosphère. On cite bien sûr le bitcoin, roi absolu, mais aussi sa petite sœur l’ETH, qui suit souvent la même trajectoire haussière ou baissière.
Les valeurs les plus fortes sont actuellement :
- le Tether (USDT) ;
- le XRP (XRP)
- le BNB, le jeton officiel de la plateforme Binance ;
- Le SOL, jeton de la blockchain Solana.
En vérité, choisir ses valeurs dans le top 10 permet d’investir d’une manière prudente et sereine sur le long terme. Attention, depuis la réglementation MiCA, certaines cryptos ne sont plus disponibles sur les plateformes européennes.
Cryptomonnaies sur eToro : choses à savoir
eToro est une plateforme de trading régulée par MiCA, un règlement européen sur les crypto-actifs. Vous pouvez acheter des cryptos en direct sur le site, et les stocker sur la plateforme ou sur un wallet personnel et dédié. À l’heure actuelle, eToro propose un éventail de 130 valeurs numériques, allant du tout-puissant BTC jusqu’à des actifs DeFi plus pointus.
