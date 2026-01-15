Le DCA, ou Dollar Cost Averaging, consiste tout simplement à investir chaque mois une somme donnée dans la même valeur, quelle que soit la valeur de cet actif à n’importe quel moment donné. Cette méthode est archi-connue des investisseurs de tout bord, et pour cause : c’est la méthode la moins risquée pour entrer sur un marché et espérer s’en sortir avec des bénéfiques sans s'exposer à de grands risques.