Après avoir fait du True RGB la star de sa gamme TV 2026, Sony pourrait finalement revenir à l’OLED par une porte plus discrète. Un Bravia 6 OLED est apparu sur plusieurs sites officiels de la marque, avec un positionnement qui sent clairement le modèle plus accessible.
Voilà de quoi nuancer l’idée d’un retrait progressif de Sony sur l’OLED. Le constructeur japonais semble bien décidé à pousser ses nouveaux téléviseurs RGB LED sur le très haut de gamme, mais il n’aurait pas pour autant tiré un trait sur les dalles auto-émissives.
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Un OLED plus accessible dans la gamme Bravia ?
Depuis la présentation de sa gamme 2026, Sony a surtout concentré l’attention sur ses nouveaux Bravia True RGB, des téléviseurs LCD à rétroéclairage RGB LED censés aller plus loin que le Mini LED classique. Dans ce contexte, l’absence d’un nouvel OLED avait forcément fait parler, d’autant que le Bravia 8 II lancé en 2025 reste aujourd’hui le modèle OLED le plus récent de la marque.
Mais un nouveau Bravia 6 OLED commence à apparaître sur plusieurs sites Sony régionaux. Il ne s’agit pas encore d’une annonce complète, mais les pages mises en ligne donnent déjà une idée assez nette du positionnement. Le slogan aperçu, "OLED essentials, now within reach", laisse peu de place au doute : Sony préparerait un téléviseur OLED plus abordable, placé sous ses Bravia 8 et Bravia 8 II.
Les premières informations évoquent un téléviseur 4K sous Google TV, compatible Dolby Vision, Dolby Atmos et DTS:X. Sony mentionne aussi ses traitements d’image habituels, ainsi que des capteurs capables d’adapter automatiquement l’image à la luminosité de la pièce. Rien de très surprenant sur le papier, mais suffisamment pour confirmer que ce Bravia 6 ne serait pas un simple modèle anecdotique.
Encore beaucoup d’inconnues avant une vraie annonce
Le point le plus intéressant concerne peut-être la connectique. Les listings repérés évoquent quatre ports HDMI 2.1, soit deux de plus que sur plusieurs modèles Sony plus haut de gamme. Si cela se confirme, ce serait une bonne nouvelle pour les joueurs, Sony ayant longtemps été critiqué pour limiter ses téléviseurs à deux entrées HDMI 2.1 réellement adaptées aux consoles et PC récents.
Reste à savoir quelle dalle se cache derrière ce Bravia 6. Plusieurs indices laissent penser qu’il pourrait s’agir d’une nouvelle dalle OLED SE, la dalle plus accessible fournie par LG Display, notamment en raison des diagonales évoquées selon les pays, de 48 à 83 pouces. Mais Sony n’a pour l’instant rien confirmé, et il faudra attendre une fiche technique complète pour y voir plus clair sur la luminosité, le traitement antireflet ou encore les performances en HDR.
Une chose semble toutefois se dessiner : Sony n’abandonne pas l’OLED. La marque semble plutôt vouloir déplacer cette technologie vers un segment plus accessible, pendant que ses modèles True RGB occupent le haut de l’affiche. Un choix logique, à condition que ce Bravia 6 trouve le bon équilibre entre prix, luminosité et qualité d’image.