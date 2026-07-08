Au programme pressenti : un Pixel 11 Pro et, dans son sillage, un Pixel 11 Pro Fold dont les changements seraient davantage internes qu’externes. Le Tensor G6 prendrait la relève du G5, avec un TPU renforcé, un coprocesseur d’imagerie GXP amélioré et une meilleure gestion thermique. Côté stockage, les rumeurs évoquent un minimum de 256 Go pour contourner les tensions sur les composants mémoire qui pèsent sur l’ensemble du marché. Là encore, une évolution solide mais mesurée, pour un Pixel qui n’a jamais vraiment trouvé la formule pour inquiéter Apple sur le segment premium.