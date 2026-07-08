Samsung convoque la presse le 22 juillet, Google suit le 12 août. Avant même qu’Apple présente son iPhone Fold en septembre, ses deux grands rivaux Android veulent déjà avoir occupé tout l’espace médiatique.
L’iPhone Fold approche, et visiblement, ni Samsung ni Google ne comptent laisser Apple occuper le terrain. Le calendrier est trop bien huilé pour être une coïncidence : Galaxy Unpacked le 22 juillet, événement Pixel le 12 août, keynote Apple en septembre. Trois rendez-vous en ligne, à intervalles quasi réguliers, avec un iPhone Fold attendu en tête d’affiche côté Cupertino. Selon AppleInsider, les deux constructeurs ont délibérément programmé leurs événements pour prendre de vitesse l’entrée d’Apple sur le segment des pliables. Sur le papier, la stratégie est limpide. Dans les faits, elle révèle surtout à quel point l’arrivée du premier iPhone pliant fait trembler l’écosystème Android.
Le pliable parfait existe-t-il enfin ?
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Samsung Unpacked le 22 juillet : « A new shape unfolds »
Le slogan choisi par Samsung pour son Galaxy Unpacked estival ne laisse pas grand-chose au hasard : « A new shape unfolds ». Une formule qui suggère un changement de format ou de ratio d’écran pour la gamme pliable, sans en dire davantage. En 2025, c’est à l’occasion de ce même rendez-vous d’été que le constructeur coréen avait présenté le Galaxy Z Fold 7 et le Galaxy Z Flip 7, respectivement les versions livre et clapet de sa gamme pliante.
Sauf qu’un Galaxy Z TriFold 2.0 semble peu probable : le premier modèle à trois panneaux a été lancé début 2026, soit à peine six mois avant cet Unpacked. Difficile d’imaginer Samsung brûler une itération aussi vite. Les paris se portent plutôt sur un Galaxy Z Fold 8, éventuellement flanqué d’un suffixe « Ultra » pour faire monter les enchères, voire des mises à jour sur la Galaxy Watch et quelques premières annonces autour de lunettes connectées. Ce qui est plus intéressant, c’est ce que ce calendrier dit de la nervosité de Samsung face à un iPhone Fold qui n’a pas encore dit son dernier mot.
Google Pixel le 12 août : un Pixel 11 pour tenir la corde
Là où Samsung joue sur l’effet de surprise, Google joue la carte de la régularité. L’invitation envoyée le 7 juillet laisse entrevoir le profil caractéristique du Pixel 11, barre photo en évidence, pour un événement fixé au 12 août. Soit exactement quatre semaines avant l’échéance habituelle d’Apple, de quoi squatter le terrain sans se faire écraser par le battage médiatique de la keynote californienne.
Au programme pressenti : un Pixel 11 Pro et, dans son sillage, un Pixel 11 Pro Fold dont les changements seraient davantage internes qu’externes. Le Tensor G6 prendrait la relève du G5, avec un TPU renforcé, un coprocesseur d’imagerie GXP amélioré et une meilleure gestion thermique. Côté stockage, les rumeurs évoquent un minimum de 256 Go pour contourner les tensions sur les composants mémoire qui pèsent sur l’ensemble du marché. Là encore, une évolution solide mais mesurée, pour un Pixel qui n’a jamais vraiment trouvé la formule pour inquiéter Apple sur le segment premium.
La vraie question n’est pas de savoir si Samsung et Google parviendront à voler la vedette à Apple cet été. C’est de savoir ce qui restera de leurs annonces au moment où l’iPhone Fold débarquera en septembre, avec derrière lui le poids marketing de Cupertino et des années de spéculations accumulées. Préempter le calendrier est une chose. Rester dans les esprits six semaines plus tard, quand Apple entrera dans la pièce, en est une autre.