Apple a commencé à améliorer la qualité de certaines séries achetées sur sa boutique vidéo. Plusieurs utilisateurs ont vu leur bibliothèque s'enrichir automatiquement de versions 4K, sans repasser à la caisse. Apple pratiquait déjà ce type de mise à niveau gratuite pour les films depuis 2017 et le premier boîtier Apple TV 4K, puis pour le HDR10+, le Dolby Atmos et la 3D 4K, mais c'est la première fois que le traitement s'étend aux séries télévisées.
Jusqu'ici, les séries achetées sur l'Apple TV Store restaient souvent bloquées à leur qualité d'origine, même lorsque des versions plus récentes existaient ailleurs.
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Des séries achetées il y a plusieurs années désormais disponibles en 4K
L'information a été repérée par Sigmund Judge, fin connaisseur de l'écosystème Apple TV, qui a publié la liste des titres concernés sur X. Les premiers signalements proviennent des États-Unis et du Royaume-Uni : des séries acquises parfois depuis plusieurs années, comme Mad Men, Star Trek: Strange New Worlds, Yellowjackets, ou The Offer, sont désormais accessibles en 4K sans achat supplémentaire. Au total, une cinquantaine de séries sont concernées, avec une couverture inégale : Mad Men fait figure d'exception avec ses sept saisons intégralement mises à jour, quand d'autres titres ne voient que certaines saisons passer en 4K.
Quelques limites techniques sont à connaître. Ces mises à niveau se font pour l'instant en 4K SDR uniquement : on gagne en résolution, mais sans HDR ni Dolby Vision, contrairement aux films. La lecture 4K est par ailleurs réservée au streaming ; le téléchargement pour visionnage hors ligne reste plafonné en HD. Apple n'a publié aucun communiqué officiel et n'a pas détaillé les critères de sélection des séries.
Pas encore constaté en France
Nous avons pu vérifier de notre côté : cette mise à niveau n'est pas encore visible en France, où les bibliothèques testées restent pour l'instant en Full HD. Le précédent des films en 4K, qui avait fini par toucher de nombreux pays, laisse toutefois espérer une extension progressive et rapide.
L'initiative peut paraître anodine, mais elle reste inhabituelle : les plateformes proposent rarement d'améliorer gratuitement des achats déjà effectués. Le contraste est d'autant plus frappant que Sony vient d'informer certains utilisateurs PlayStation du retrait prochain de plus de 500 contenus StudioCanal pourtant achetés, à la suite de l'expiration d'un accord de licence.
Là où certains rappellent brutalement la fragilité de l'achat dématérialisé, Apple choisit ici d'en renforcer la valeur. Reste à voir si cette politique s'étendra à davantage de contenus, à d'autres formats comme le HDR, et surtout quand elle atteindra les bibliothèques des utilisateurs français.
- moodRemboursement sous 30 jours
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- live_tvQualité vidéo : Ultra HD (4K)
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