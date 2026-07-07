Concrètement, l’app Cartes peut désormais repérer les e-mails de confirmation de commande envoyés par Amazon France pour les intégrer automatiquement à son système de suivi interne. Un récapitulatif apparaît alors dans l’application, avec un statut qui évolue au fil de l’analyse des messages reçus.

Précision importante : il faut recevoir ces courriels dans l’application Mail native d’Apple pour que le mécanisme fonctionne. Il ne s’agit à aucun moment d’une connexion directe aux serveurs d’Amazon, mais bien d’un traitement effectué localement sur l’appareil. Apple Cartes se charge de récupérer les informations présentes dans les courriers et de les agréger pour offrir une interface plus élégante