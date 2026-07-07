La troisième bêta d’iOS 27 active enfin le suivi des commandes Amazon en français dans l’app Cartes. Une fonction déjà présente depuis iOS 26, mais jusqu’ici limitée à l’anglais.
Passer commande sur Amazon et suivre son colis directement depuis l’app Cartes de l’iPhone : la promesse existe depuis iOS 26, mais elle restait jusqu’à présent réservée aux utilisateurs anglophones. Avec la sortie de la troisième bêta développeur d’iOS 27, quelque chose a changé du côté des serveurs d’Apple. Plusieurs utilisateurs français, dont nos confrères de MacGeneration, ont commencé à repérer un comportement inédit dans leur boîte mail, confirmant que cette nouveauté vient enfin d’être activée dans l’Hexagone.
Une analyse locale des mails, sans lien direct avec Amazon
Concrètement, l’app Cartes peut désormais repérer les e-mails de confirmation de commande envoyés par Amazon France pour les intégrer automatiquement à son système de suivi interne. Un récapitulatif apparaît alors dans l’application, avec un statut qui évolue au fil de l’analyse des messages reçus.
Précision importante : il faut recevoir ces courriels dans l’application Mail native d’Apple pour que le mécanisme fonctionne. Il ne s’agit à aucun moment d’une connexion directe aux serveurs d’Amazon, mais bien d’un traitement effectué localement sur l’appareil. Apple Cartes se charge de récupérer les informations présentes dans les courriers et de les agréger pour offrir une interface plus élégante
Un fonctionnement encore perfectible, mais un vrai pas en avant
Selon les observations relayées par MacGeneration, Apple a activé cette prise en charge pour Amazon France directement avec la bêta 3 d’iOS 27, sans communication officielle particulière. La proposition d’ajout à Cartes s’affiche désormais bien pour des e-mails rédigés en français par le site marchand. Le suivi semble fonctionner correctement une fois la commande intégrée, même si l’automatisation reste perfectible : il faut ouvrir manuellement les messages et appuyer sur le bouton dédié pour déclencher l’ajout, un délai probablement lié au temps nécessaire à l’indexation des données par le système.
Pour ceux qui préféreraient ne pas voir leurs commandes analysées de cette manière, l’option reste désactivable depuis l’app Réglages, dans la section Apps puis Cartes, en ouvrant le menu Suivi des commandes. De quoi garder la main sur cette automatisation, encore jeune mais désormais bel et bien fonctionnelle en français.
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