Pas plus tard qu'hier, nous évoquions la confirmation d'une stratégie nouvelle chez Intel : celle de remettre au goût du jour ses processeurs capables d'aller de pair avec de la mémoire DDR4.

En effet, Intel a annoncé le retour en force des puces de 13ᵉ et 14ᵉ génération sur fond d'inflation galopante de la DDR5 et, donc, de DDR4 plus abordable. Problème, les dernières architectures de CPU Intel – Arrow Lake et Arrow Lake Refresh – ne peuvent fonctionner qu'avec de la DDR5. Pour le moment, ce retour ne concerne toutefois que le marché chinois, donc pas la France.

Plus gênant encore, dans l'Hexagone et de manière plus générale un peu partout dans le monde, Intel augmente les prix de ses derniers processeurs commercialisés, les Core Ultra en architecture Arrow Lake-S. Une hausse faite discrètement, mais qui n'a pas échappé à nos confrères d'HardwareLuxx qui nous détaillent précisément les choses.