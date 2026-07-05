Entre +15 % et +16 %, l'augmentation des prix des processeurs Core Ultra 200S Plus d'Intel ne va pas passer inaperçue.
La dernière génération de processeurs Intel – les Arrow Lake-S Refresh – voit son prix fortement augmenter. Dommage pour celles et ceux qui envisageaient une mise à jour de leur configuration.
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Des Core Ultra 200S Plus sortis en mars
Pas plus tard qu'hier, nous évoquions la confirmation d'une stratégie nouvelle chez Intel : celle de remettre au goût du jour ses processeurs capables d'aller de pair avec de la mémoire DDR4.
En effet, Intel a annoncé le retour en force des puces de 13ᵉ et 14ᵉ génération sur fond d'inflation galopante de la DDR5 et, donc, de DDR4 plus abordable. Problème, les dernières architectures de CPU Intel – Arrow Lake et Arrow Lake Refresh – ne peuvent fonctionner qu'avec de la DDR5. Pour le moment, ce retour ne concerne toutefois que le marché chinois, donc pas la France.
Plus gênant encore, dans l'Hexagone et de manière plus générale un peu partout dans le monde, Intel augmente les prix de ses derniers processeurs commercialisés, les Core Ultra en architecture Arrow Lake-S. Une hausse faite discrètement, mais qui n'a pas échappé à nos confrères d'HardwareLuxx qui nous détaillent précisément les choses.
Les Core Ultra 5 250K Plus et Core Ultra 7 270K Plus sont toujours les uniques représentants de cette gamme. Ils ont été testés dans nos colonnes en mars dernier et, au-delà de leurs performances ou de leur efficacité énergétique, l'argument prix était un élément important.
Jusqu'à 16 % d'augmentation
En effet, au lancement des deux puces Arrow Lake-S Refresh, Intel semblait prendre en compte 1/ la concurrence d'AMD et 2/ l'inflation très nette sur la DDR5. Le groupe américain donnait l'impression de vouloir tempérer un peu cette hausse sur la mémoire vive.
Une impression qui est, hélas, battue en brèche par l'information dénichée par HardwareLuxx. Si Intel n'a pas fait d'annonce officielle, les nouveaux tarifs sont indiqués sur les fiches produits officielles d'Intel. Ainsi, alors que le Core Ultra 5 250K avait été lancé à 199,99 dollars, il passe maintenant à 229,99 dollars, soit une hausse de près de 15 %.
De son côté, le Core Ultra 7 270K impressionnait à son lancement en étant aussi performant, voire souvent plus, que le Core Ultra 9 285K tout en étant à seulement 299,99 dollars. Il passe aujourd'hui à 349,99 dollars, c'est-à-dire une augmentation encore un peu plus importante, d'environ 16 %. Ajoutée au prix de la DDR5, cela renchérit nettement le coût de cette plateforme.
Contacté par HardwareLuxx, Intel a expliqué ce renchérissement : « Les récentes mises à jour tarifaires reflètent la dynamique actuelle du marché, notamment la hausse des coûts de la chaîne d'approvisionnement et la forte demande pour nos processeurs Intel Core Ultra 200S Plus. Ces mises à jour sont conformes aux récentes augmentations de prix appliquées à d'autres gammes de produits Intel, basées sur des facteurs similaires. »
Difficile d'être surpris par les arguments avancés par Intel. En revanche, alors qu'à la sortie des Core Ultra 200S Plus, le groupe américain était fier de les comparer aux puces AMD, notamment à ses Ryzen série 9000, l'exercice est tout de suite un peu moins probant.