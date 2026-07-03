Quant à la cible de la plaisanterie, personne n'a besoin qu'on la nomme : GitHub reprend mot pour mot l'argumentaire du support physique au moment précis où Sony s'apprête à l'abandonner, et où les rumeurs prêtent à la prochaine Xbox l'envie de suivre le même chemin. Le procédé fait des émules dans le marketing : Domino's au Royaume-Uni et KFC en Espagne ont sorti leurs propres gags sur CD ces derniers mois (la galette est manifestement en train de devenir le vinyle des communicants). Chez les développeurs, les réactions oscillent entre l'amusement franc et la commande passée au premier degré, avec captures d'écran de confirmation à l'appui.

Derrière la blague, la question de ce que vous possédez vraiment

Chez GitHub, l'archivage physique n'est pourtant pas qu'une trouvaille de community manager. En 2020, la plateforme déposait 21 téraoctets de code open source dans une mine désaffectée du Svalbard, gravés sur 186 bobines de film conçues pour traverser un millénaire. Le CD-R joue dans une catégorie plus modeste, avec une durée de vie estimée entre 10 et 30 ans. De quoi survivre, tout de même, à bien des serveurs de jeux en ligne.

La corde sensible que GitHub vient pincer est on ne peut plus réelle : boutiques PS3 et PS Vita fermées, films retirés des bibliothèques d'achat, serveurs débranchés du jour au lendemain, la possession numérique ressemble de plus en plus à une location qui ne dit pas son nom. Un disque, lui, ne dépend d'aucun compte, d'aucun serveur, d'aucune licence renouvelable : il attend sur l'étagère. Le nuage de GitHub, ironie involontaire de l'histoire, a accumulé 257 incidents entre mai 2025 et avril 2026 (dont 48 pannes majeures, la faute notamment aux agents d'IA qui pilonnent la plateforme), là où le lecteur CD n'a jamais connu le moindre problème de disponibilité.

Reste la partie pratique pour les curieux : un compte GitHub, un dépôt public, et un passage par le formulaire avant dimanche soir, rien de plus (la démarche prend moins de temps qu'un téléchargement de jeu un soir de sortie).

Mille développeurs recevront bientôt par la poste la preuve qu'en 2026, le support le plus fiable pour posséder son travail reste une galette de plastique à quelques centimes.