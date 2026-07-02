Rufus 4.15 corrige plusieurs bugs liés à la création de clés USB Windows 11, parmi lesquels un réglage appliqué par défaut alors que l’utilisateur avait demandé à le désactiver.

Votre clé Windows 11 créée avec Rufus ne respectait pas vos choix ? C’est corrigé. © New Africa / Shutterstock
Votre clé Windows 11 créée avec Rufus ne respectait pas vos choix ? C’est corrigé. © New Africa / Shutterstock
Rufus reste l’un des outils les plus pratiques pour créer une clé USB d’installation Windows 11, notamment lorsqu’il faut préparer un support personnalisé. Avec la version 4.14, un bug pouvait toutefois fausser les réglages choisis au moment de créer la clé. Si toutes les options d’expérience Windows étaient décochées, Rufus pouvait réactiver tout seul la première case de la liste, celle qui permet de contourner les exigences liées aux 4 Go de RAM, à Secure Boot et au TPM 2.0.

Des réglages Windows 11 mieux tenus

Rufus 4.15 corrige donc ce comportement, mais pas seulement. La mise à jour apporte aussi d’autres ajustements aux options d’expérience Windows, notamment pour le retrait de OneDrive et la validation du nom d’utilisateur.

L’installation silencieuse de Windows, qui pouvait échouer à 75 %, a également été réparée. Rufus améliore au passage les garde-fous autour de cette option, la progression lors de l’extraction des images compressées, ainsi que la possibilité d’annuler certaines tentatives d’écriture.

La version 4.15 règle enfin une boucle infinie avec certaines ISO Windows contenant plusieurs images WIM, corrige un crash au démarrage sur les machines ARM64 Snapdragon X, ajoute le support RISC-V 64 au module UEFI, utilisé par Rufus pour démarrer depuis une clé en NTFS, et patche deux failles dans son parseur XML.

Si votre clé fonctionne déjà, inutile de la refaire. En revanche, si vous devez créer un support d’installation Windows 11 personnalisé avec Rufus, mieux vaut passer par cette version avant de vous lancer.

Rufus
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  • Création rapide de supports de démarrage bootables.
  • Prise en charge de nombreux formats ISO.
  • Interface utilisateur simple et intuitive.
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