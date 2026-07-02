Rufus 4.15 corrige donc ce comportement, mais pas seulement. La mise à jour apporte aussi d’autres ajustements aux options d’expérience Windows, notamment pour le retrait de OneDrive et la validation du nom d’utilisateur.

L’installation silencieuse de Windows, qui pouvait échouer à 75 %, a également été réparée. Rufus améliore au passage les garde-fous autour de cette option, la progression lors de l’extraction des images compressées, ainsi que la possibilité d’annuler certaines tentatives d’écriture.

La version 4.15 règle enfin une boucle infinie avec certaines ISO Windows contenant plusieurs images WIM, corrige un crash au démarrage sur les machines ARM64 Snapdragon X, ajoute le support RISC-V 64 au module UEFI, utilisé par Rufus pour démarrer depuis une clé en NTFS, et patche deux failles dans son parseur XML.

Si votre clé fonctionne déjà, inutile de la refaire. En revanche, si vous devez créer un support d’installation Windows 11 personnalisé avec Rufus, mieux vaut passer par cette version avant de vous lancer.