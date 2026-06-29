Foire aux questions

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Qu’est-ce que Secure Boot et pourquoi peut-il bloquer une clé USB multiboot comme Ventoy ?

Secure Boot est une fonction de l’UEFI qui n’autorise le démarrage que de chargeurs d’amorçage (bootloaders) signés avec des clés jugées fiables par le firmware. L’objectif est d’empêcher qu’un bootloader modifié (malware, rootkit) prenne le contrôle avant le système d’exploitation. Si le composant qui lance Ventoy n’est pas signé avec un certificat reconnu, la machine peut refuser de booter bien avant d’afficher le menu de choix des ISO. Ce blocage peut se produire même si les ISO sont intactes, car la vérification se fait au niveau de la chaîne de démarrage.

À quoi correspond l’UEFI CA 2023 de Microsoft et pourquoi le passage depuis les certificats 2011 change la donne ?

UEFI CA 2023 est une nouvelle autorité de certification utilisée par Microsoft pour signer des éléments compatibles Secure Boot, dans le cadre d’un renouvellement des certificats. Les certificats historiques (souvent associés à 2011) arrivent en fin de vie en 2026, et Windows 11 commence à déployer les nouveaux certificats via ses mises à jour. Résultat : certains firmwares UEFI et certains outils de démarrage doivent s’aligner sur cette nouvelle chaîne de confiance, sinon la signature peut être considérée comme invalide ou non reconnue. C’est typiquement le genre de transition silencieuse qui ne se voit pas… jusqu’au jour où une clé USB ne démarre plus sur une machine à jour.

C’est quoi un “shim” dans le contexte Secure Boot, et pourquoi Ventoy peut demander d’enregistrer une clé dans l’UEFI ?

Un shim est un petit bootloader intermédiaire, signé pour être accepté par Secure Boot, qui sert ensuite de relais pour lancer d’autres composants tout en gérant la validation des signatures. Il est très utilisé côté Linux pour rester compatible avec les politiques de Secure Boot sans dépendre d’un unique bootloader figé. Quand un outil comme Ventoy met à jour son shim pour rester compatible avec de nouveaux certificats, il peut aussi nécessiter d’ajouter une clé de confiance (Machine Owner Key, selon l’implémentation) dans l’UEFI. Cette étape permet au firmware d’accepter durablement la chaîne de démarrage de Ventoy sur cette machine, et ne se fait qu’une fois par ordinateur.