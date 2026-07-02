Neuf ans de blocages DNS ordonnés par la justice, une inscription sur la liste noire de l'ARCOM dès 2023, des dizaines de plaintes des ayants droit : rien n'y avait fait. YggTorrent, héritier de T411 lancé en juillet 2017, avait survécu à tout, changeant d'extension de domaine au gré des décisions de justice, fort de ses 6,6 millions de comptes et de son catalogue de plus d'un million de torrents.



Ce qui a eu raison du géant, ce n'est ni une ordonnance de tribunal ni une perquisition, mais la colère d'un seul homme. Dans la nuit du 3 au 4 mars, un hacker opérant sous le pseudonyme Gr0lum s'introduit dans l'infrastructure du site via un serveur de pré-production mal sécurisé. Selon les éléments qu'il publiera ensuite, la suite relève de l'amateurisme total côté YggTorrent : un mot de passe administrateur retrouvé en clair dans un fichier de configuration lui permet de rebondir de serveur en serveur jusqu'à obtenir le contrôle complet. Il exfiltre 19 Go de données internes, puis détruit les serveurs et les bases de données, sauvegardes comprises.



Le mobile ? La trahison de l'esprit du partage. En décembre 2025, les administrateurs avaient introduit le « mode Turbo », un abonnement payant sans lequel les téléchargements devenaient fortement bridés. Un virage mercantile vécu comme un racket par une partie de la communauté et par Gr0lum, qui a signé son opération d'un dossier au titre évocateur : « YGGtorrent – Fin de partie ».