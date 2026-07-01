Foire aux questions

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À quoi servent des technologies OLED comme MR-TADF et l’hyperfluorescence pour améliorer la colorimétrie ?

MR-TADF (une famille de matériaux à fluorescence retardée assistée thermiquement, avec structures multi-résonance) et l’hyperfluorescence visent à augmenter l’efficacité lumineuse tout en affinant la pureté spectrale des couleurs. Concrètement, elles cherchent à produire plus de lumière par watt et des primaires plus “nettes”, ce qui aide à s’approcher de gamuts très larges comme le BT.2020. Elles peuvent aussi contribuer à réduire la chauffe et à améliorer la durée de vie, deux points critiques pour des dalles OLED très saturées et lumineuses. L’enjeu n’est pas seulement la qualité d’image, mais la capacité à industrialiser ces matériaux avec des taux de rebut faibles et une stabilité sur des années d’usage.