CHP1

J’ai investi dans une radio DAB+ pour rester… en FM. pourtant ce n’est pas une radio d’entrée de gamme

La reception est catastrophique avec des pertes aléatoires de signal, perte de l’heure, perte des infos affichées, … et la qualité du son n’est pas celle espérée et pas au niveau de celle en FM sur la même radio. Pourtant l’antenne est optimale.

J’ose même pas investir dans un autoradio DAB+ vu le peu d’antennes relais.

Pour l’instant j’ai pas été convaincu par le DAB+ vis à vis de la FM. j’espère que ça va s’améliorer.