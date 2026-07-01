TDF vient de mettre en service 26 nouveaux émetteurs DAB+ dans plusieurs régions françaises. Cette nouvelle étape du déploiement de la radio numérique terrestre améliore la réception sur les grands axes routiers et dans de nombreuses communes du pays.
La France accélère le déploiement du DAB+. Avec des autoroutes chargées, des campagnes reculées, et des petites villes longtemps délaissées par une FM saturée, TDF a visiblement décidé de ne rien laisser au hasard cet été. L'opérateur d'infrastructures et de réseaux numériques nous a appris, mardi, que vingt-six émetteurs supplémentaires venaient d'être allumés sur vingt-quatre sites, du Sud-Ouest jusqu'à l'Auvergne, en passant par la Provence et le Centre-Val de Loire. L'objectif de l'opération est de garantir une écoute continue et de meilleure qualité, en voiture comme à la maison, sur les multiplex nationaux M1 (NRJ, Chérie, RTL, Skyrock etc.) et M2 (BFM Radio, Europe 1, France Inter, RFM, RMC etc.).
26 nouveaux émetteurs DAB+ activés par TDF pour une meilleure réception radio
Le DAB+ (Digital Audio Broadcasting) est un peu le TNT de la radio, c'est-à-dire un standard numérique qui remplace, station par station, des ondes FM à bout de souffle. Gratuit, sans abonnement ni connexion internet, il regroupe jusqu'à treize programmes sur une seule fréquence, avec un son plus propre et des services enrichis, comme l'affichage d'informations et de visuels associés aux programmes.
La nouvelle salve d'émetteurs déployés par TDF cible en priorité les grands axes de circulation, là où les automobilistes détestent perdre le signal en pleine chanson. L'A5, dans l'Aube, la Haute-Marne et l'Yonne, l'A75 vers la Lozère, l'A89 en Dordogne, l'A84 en Normandie, l'A77 dans la Nièvre ou encore l'A28 dans le Calvados gagnent tous en continuité de réception, sur des dizaines de kilomètres supplémentaires.
Les riverains ne sont pas oubliés non plus. Sisteron, Pertuis et Digne-les-Bains en Provence, Angoulême et Chabanais en Charente, Clermont-l'Hérault, Saint-Gaudens ou Saint-Chély-d'Apcher en Occitanie, et Loubeyrat en Auvergne sont autant de villes moyennes et de bourgs ruraux qui gagnent, eux aussi, en qualité d'écoute. Une façon, pour TDF, de resserrer le maillage territorial loin des seules grandes métropoles déjà converties au DAB+.
Autoradio compatible et couverture nationale, ce qu'il faut savoir sur le DAB+
Fait notable de cette vague, on compte trois nouvelles antennes mixtes FM/DAB+, conçues par les équipes d'ingénierie de TDF. Elles diffusent les deux technologies à partir d'une même antenne, une petite prouesse technique qui simplifie considérablement les installations. Selon la configuration des sites, les opérations peuvent aussi nécessiter des moyens lourds, comme des héliportages ou des grutages.
« Cette accélération illustre l'engagement de nos équipes sur le terrain », résume Pascale Varnière, directrice de la BU Audiovisuel de TDF, qui évoque aussi la force de l'ancrage territorial de l'entreprise. Un discours porté par l'opérateur de référence de la diffusion hertzienne de la télévision et de la radio en France, engagé de longue date dans l'essor du DAB+ sur ses 9 200 sites.
Du point de vue utilisateur, pour en profiter, il n'y a rien de bien sorcier, puisqu'un poste ou un autoradio compatible DAB+ suffit. La mention figure généralement sur l'appareil, son emballage ou son mode de recherche des stations. Dans tous les cas, depuis 2021, tous les autoradios neufs vendus en Europe l'intègrent déjà d'office. Plus largement, le DAB+ dépasse aujourd'hui 70 % de couverture de la population française, avec un cap à 80 % fixé pour la fin de l'année.