Lorsque vous naviguez sur l'application de votre banque, un site marchand ou un réseau social, le système valide votre numéro de mobile de manière totalement invisible en arrière-plan, en interrogeant directement le réseau et sans que vous n'ayez la moindre action à effectuer. Mais le véritable point fort de cette technologie se jouera dès la fin de l’année. Oui, Bouygues Telecom et Aduna lanceront une version enrichie de cet outil, conçue pour remplacer progressivement la double authentification par SMS. C’est la fin annoncée des pénibles codes de validation à usage unique qu'il faut copier-coller à la hâte pour s'identifier. Pour les consommateurs, c'est l'assurance d'un parcours d'achat ou de connexion d'une fluidité absolue, sans aucune friction, combiné au plus haut niveau de sécurité disponible sur le marché de l’identité numérique. Ce n'est donc pas un pas en arrière sur la sécurité.