Bouygues Telecom a annoncé mardi un partenariat avec l'alliance Aduna, joint-venture d'Ericsson avec d'autres opérateurs. En exploitant de nouvelles API réseau standardisées, Bouygues compte améliorer la cybersécurité des entreprises et progressivement mettre fin aux SMS de validation.
Pour éradiquer la fraude et simplifier nos connexions, Bouygues Telecom transforme son infrastructure en un système programmable. Le partenariat stratégique officialisé avec Aduna ce mardi 30 juin 2026 s'appuiera sur un standard mondial pour déployer des outils d'authentification invisibles en arrière-plan. Les banques, l'e-commerce et les réseaux sociaux exploitent déjà cette technologie dite « souveraine ». Elle s'apprête d'ailleurs à éliminer une bonne fois pour toutes nos fastidieux SMS de validation, donc la double authentification, d'ici la fin de l'année.
Bouygues Telecom lance une arme secrète avec Aduna contre la fraude en ligne
Jusqu'ici, sécuriser une application mobile internationale était un véritable casse-tête technique pour les développeurs, surtout face à des réseaux fragmentés. Grâce à l'adoption de la norme mondiale CAMARA, portée par la GSMA et la Linux Foundation, Bouygues Telecom et Aduna brisent enfin ces barrières complexes. Une seule intégration standardisée suffit désormais pour l'ensemble des entreprises.
Cette alliance n'est pas rattachée à un énième projet de laboratoire futuriste, non. Aduna, fondée par Ericsson et des géants comme Orange ou AT&T, s'associe à un opérateur tricolore qui accompagne déjà une quarantaine de grands comptes de la finance ou du e-commerce. Ces solutions ont enregistré un boom de cinq millions d'appels réseau en 2025.
En pratique, plutôt que de partager vos coordonnées avec une application tierce, celle-ci interroge directement le réseau de Bouygues Telecom. L'opérateur vérifie alors en temps réel ses informations réseau les plus fiables, comme l'état de votre carte SIM, l'appareil utilisé ou votre identité mobile. Pour bloquer instantanément les fraudes ou les faux comptes, le système n'échange aucun dossier sensible : il se contente de renvoyer une réponse binaire sous forme de « vrai » ou « faux » (par exemple : « La carte SIM a-t-elle été modifiée ? Faux »). Ce traitement ultra-sécurisé s’effectue entièrement en circuit fermé au cœur de l'infrastructure de l'opérateur, garantissant une protection maximale de votre vie privée.
L'authentification invisible va bientôt remplacer définitivement les SMS de validation
Alors, parmi les intégrations poussées, on trouve d'abord la fonction Know Your Customer Match, qui vient renforcer et simplifier la vérification d'identité de manière totalement fluide dès la création d'un compte en ligne. En parallèle, l'outil SIM Swap Check sert à déjouer le piratage de ligne, c'est-à-dire que lors d'une opération critique, comme un virement bancaire, une demande de crédit ou un achat d'e-commerce, le réseau vérifie instantanément si votre carte SIM a été changée récemment. C'est la parade absolue pour s'assurer qu'un fraudeur n'a pas intercepté votre ligne mobile pour valider une transaction à votre insu.
Lorsque vous naviguez sur l'application de votre banque, un site marchand ou un réseau social, le système valide votre numéro de mobile de manière totalement invisible en arrière-plan, en interrogeant directement le réseau et sans que vous n'ayez la moindre action à effectuer. Mais le véritable point fort de cette technologie se jouera dès la fin de l’année. Oui, Bouygues Telecom et Aduna lanceront une version enrichie de cet outil, conçue pour remplacer progressivement la double authentification par SMS. C’est la fin annoncée des pénibles codes de validation à usage unique qu'il faut copier-coller à la hâte pour s'identifier. Pour les consommateurs, c'est l'assurance d'un parcours d'achat ou de connexion d'une fluidité absolue, sans aucune friction, combiné au plus haut niveau de sécurité disponible sur le marché de l’identité numérique. Ce n'est donc pas un pas en arrière sur la sécurité.
En s'alliant à la force de frappe d'Aduna, Bouygues Telecom prouve que la confiance numérique moderne peut être à la fois souveraine et globale. Les différents acteurs l'assurent, nos données personnelles restent traitées en toute sécurité au cœur des infrastructures de l'opérateur en France, mais ce bouclier cyber, lui, fonctionne instantanément à l'échelle de la planète grâce à l'interconnexion avec les plus grands réseaux mobiles mondiaux. Cela demandera bien quelques précisions techniques à terme, mais effectivement, sur le papier, la promesse est ô combien intéressante.