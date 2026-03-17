Se connecter à un site marchand en un clic, sans mot de passe, et sans confier ses données aux géants Google ou Apple, tel est le pari de b.connect, officiellement lancé ce mardi 16 mars. Derrière ce bouton discret, on retrouve BNP Paribas (et Hello Bank), Crédit Agricole (et LCL), Crédit Mutuel (et CIC), Groupe BPCE (Banque Populaire et Caisse d'Épargne) et Société Générale, qui ont fait quelque chose d'assez inhabituel, s'unir. Quinze enseignes partenaires intègrent déjà le dispositif, de Boulanger à Leroy Merlin, en passant par Micromania, Courir, Celio, Gîtes de France, Sofinco ou des grands noms de la presse comme Ouest-France et Libération. Et la liste est appelée à s'allonger vite. Mais voyons comment cela fonctionne.