En 2025, impossible de passer outre la sécurité en ce qui concerne les produits bancaires et financiers. C’est pourquoi Green-Got déploie un arsenal de fonctions anti-fraude et anti-phishing, comme la possibilité de bloquer sa carte à tout moment, des transactions chiffrées, ainsi que la possibilité d’activer et de désactiver le sans contact et les paiements en ligne. Tous les comptes joints Green-Got sont assurés contre la fraude, le phishing, voire le vol d’identité. La garantie est claire : l’établissement vous rembourse en cas de pépin, après une étude rapide et précise de votre dossier.