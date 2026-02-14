L’époque est ainsi faite : on partage souvent un appartement ou une maison avec quelqu’un qui nous est cher (notre conjoint) ou quelqu’un qui partage la facture d’électricité (notre coloc). Dans cet esprit de communauté, la banque durable en ligne Green-Got vous propose la création d’un compte joint en quelques clics. La promesse est claire : pour un abonnement mensuel ou annuel, Green-Got vous simplifie la vie avec un compte connecté, accessible et transparent pour tous les participants.
Green-Got est un établissement de services bancaires en ligne qui compte déjà plus de 100 000 clients en France et en Belgique, avec plus de 100 millions d’euros de transactions mensuelles. Aligné sur des valeurs liées à la transition écologique, Green-Got propose des solutions financières simples et connectées, idéales pour les digital natives de 25 à 45 ans.
À qui s’adresse le compte commun Green-Got ?
Il existe en réalité plusieurs situations qui justifient la création d’un compte commun. On pense évidemment à un couple qui veut partager et centraliser ses finances, mais aussi à des colocations ou à des membres d’une même famille. Il n’est pas nécessaire de résider à la même adresse pour ouvrir un compte joint, mais tous les participants doivent être majeurs et posséder une résidence fiscale en France.
Chaque membre d’un compte commun Green-Got bénéficie de privilèges fixés dès le départ, comme des plafonds de dépenses ajustables, une tirelire commune et des cartes de débit disponibles pour tous. L’objectif d’un tel compte est clair : simplifier les finances des titulaires, avec un accès immédiat au solde et aux transactions via une application à télécharger sur Android ou iOS.
Les deux formules du compte commun Green-Got
Les comptes joints de Green-Got sont disponibles pour 2 à 5 membres, qui disposent de privilèges différents selon la formule.
Compte Essentiel : 8,90 € par mois
Le compte Essentiel vous permet d’accéder à une carte de débit Mastercard, à un IBAN français, au solde en temps réel, mais aussi de payer sans frais à l’étranger, ainsi que d’utiliser Apple Pay et Google Wallet. Les membres d’un même compte peuvent participer en lecture seule (consultation sans action), faire des virements, mais aussi disposer d’une carte personnelle.
Compte Premium : 14,90 € par mois / 12,90 € si paiement annuel
Le compte Premium (uniquement disponible en France) permet de gérer tous les aspects de son argent comme avec le compte Essentiel, mais avec un nombre significatif d’avantages. Parmi eux, les retraits gratuits et illimités dans la zone euro, mais aussi une avalanche de réductions chez des partenaires sélectionnés avec soin par Green-Got. Chaque carte supplémentaire ajoutée occasionne des frais supplémentaires mensuels.
Chose importante : la souscription à un compte Green-Got n’autorise pas les découverts, une condition idéale pour la santé financière d’un couple ou d’une structure composée de plusieurs personnes. Il est possible de consulter le solde général à tout moment, en plus du détail des transactions de chacun. La transparence est totale et permet d’éviter divers malentendus.
En cas d’abonnement mensuel, le compte est débité le jour anniversaire de la création du compte. Il est plus avantageux d’opter pour un abonnement annuel afin de faire des économies.
Des avantages et remises qui font du bien à votre tribu
Largement disponibles avec le compte Premium, les remises et avantages concernent des entreprises qui respectent un cahier des charges précis pour un futur plus vert. Parmi elles, citons :
- SNCF Connect : 1 à 2 % des billets versés ;
- Grand Voyageur Le Club par TGV InOui : 1 an d’accès au programme, sans condition ;
- Biocoop : 4 % de cashback ;
- FNAC : carte Fnac+ offerte ;
- GreenGo : 5 % de cashback ;
- La Fourche : -50 % sur l’abonnement ;
- Freeletics : jusqu’à -50 % sur l’offre ;
- Climbing District : jusqu’à -17 % sur les offres ;
- Babbel : -20 % sur l’abonnement ;
- NordVPN : -80 % sur l’abonnement.
Ces offres et réductions sont susceptibles de changer au fil du temps. La liste complète de ces promotions est disponible sur le site de Green-Got.
Carte de débit Mastercard
Il est possible d’obtenir une carte de débit pour tous les membres du compte joint. Vous pouvez d’ailleurs opter pour une carte en bois de cerisier, afin de s’aligner sur les valeurs écologiques de Green-Got. Les plafonds de dépenses sont fixés par vous-même sur l’application, et les titulaires reçoivent une carte à leur nom. Comme indiqué ci-avant, la carte Green-Got n’autorise pas les découverts, mais elle permet d’effectuer des paiements à l’étranger.
Sécurité du compte Green-Got
En 2025, impossible de passer outre la sécurité en ce qui concerne les produits bancaires et financiers. C’est pourquoi Green-Got déploie un arsenal de fonctions anti-fraude et anti-phishing, comme la possibilité de bloquer sa carte à tout moment, des transactions chiffrées, ainsi que la possibilité d’activer et de désactiver le sans contact et les paiements en ligne. Tous les comptes joints Green-Got sont assurés contre la fraude, le phishing, voire le vol d’identité. La garantie est claire : l’établissement vous rembourse en cas de pépin, après une étude rapide et précise de votre dossier.
Notons également que le compte Premium offre diverses assurances, comme l’assurance voyage (bagages perdus, retards, problèmes de santé, rapatriement).
Une inscription rapide, 100 % en ligne
Après l’inscription, vous êtes titulaire d’un compte courant avec IBAN français, avec la possibilité de recevoir une ou plusieurs cartes selon la formule. Le titulaire du compte joint garde la main sur l’ajout et la suppression de membres du compte.
Green-Got ne vous lâche pas dans la nature, car il dispose d’un service client disponible 24 h/24, que ce soit sous la forme d’une messagerie instantanée, d’un service courriel compétent, ou même par téléphone, fait assez rare chez les banques en ligne modernes.
Green-Got, les valeurs vertes d’une banque durable
La philosophie de Green-Got se justifie par un attachement à des valeurs écologiques modernes. En réalité, l’établissement fait travailler votre argent pour de bonnes causes. Il sélectionne d’ailleurs ses partenaires et ses fonds avec une grande rigueur. En clair, exit tout ce qui touche aux énergies fossiles ou aux industries polluantes : Green-Got s’entoure de partenaires majeurs de la transition écologique.
Avec plus de 50 projets financés en deux ans, la jeune pousse de la fintech contribue à la reforestation, à la préservation du vivant et à une transition écologique en douceur. Tous leurs projets sont disponibles sur leur site.
Ouvrir un compte joint chez Green-Got est la garantie de simplifier ses finances dans un monde où vous et vos proches êtes équipés d’un smartphone et pouvez régler vos soucis en quelques clics. Mauvaise nouvelle : Green-Got ne pourra pas forcer vos colocs à faire leur vaisselle.