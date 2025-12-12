Alors qu’on estime que près de trois quarts des Français s’inquiètent pour leur retraite, ceux qui prennent les devants aujourd’hui auront une longueur d’avance. Préparer ses vieux jours ne se limite plus à remplir un livret A qui prend la poussière. Green-Got propose de concilier épargne à long terme, performance et souci écologique. À la clé, un Plan Épargne Retraite (PER) qui prouve qu’on peut planifier son futur sans sacrifier le monde dans lequel on vieillira.
Green-Got - les fans de Potter apprécieront - n’est pas un acteur inconnu. Cette jeune pousse de la Fintech française au profil écolo lance son PER en partenariat avec l’assureur Garance. Non contente de proposer des services bancaires en ligne, elle ajoute une nouvelle pièce à son puzzle : une solution d’épargne retraite flexible, performante et strictement orientée vers la transition écologique. Le tout dans un package connecté et simple d'accès adapté à la génération 30–45 ans.
Investir vert pour préparer demain : un PER qui choisit l’impact et la performance
Avec Green-Got, votre argent n’est pas destiné à financer l’extraction pétrolière, l’armement ou les industries polluantes. Il sert à soutenir les entreprises utiles à la transition, celles qui permettront peut-être que nos vieux jours se passent sur une planète vivable.
Pour sélectionner les entreprises qui feront partie de ses fonds, Green-Got revendique une méthodologie de sélection radicalement stricte : sur plus de 4 000 fonds analysés, moins de 0,4 % passent la barre. Pourquoi si peu ? Parce qu’ils combinent exigences financières solides et critères extra-financiers très rigoureux : trajectoire climat, stratégie bas carbone, gouvernance, utilité réelle pour la transition… Rien n’est laissé au hasard.
Pour y parvenir, Green-Got s’appuie sur des données réputées sérieuses : Carbone 4 Finance, Urgewald, ainsi que des critères salués par Reclaim Finance, l’ONG française qui traque le greenwashing dans la finance.
Voici les critères précis de Green-Got pour trouver ses perles rares (et performantes) :
- 100 % des fonds sélectionnés sont classés SFDR 8 ou 9 (les catégories les plus strictes en matière de durabilité)
- 86 % des fonds possèdent un label officiel (ISR, GreenFin, Finansol, selon les cas).
- Et pour aller encore plus loin, Green-Got a conçu un fonds exclusif, le Green-Got Sustainable Future, géré par Dorval Asset Management : un fonds SFDR 9, ISR et GreenFin, la combinaison la plus exigeante du marché.
Un PER pensé pour le digital native : simple, connecté et accessible
Un PER, dans l’absolu, n’est pas un concept dur à saisir : vous investissez pendant votre vie active, vous récupérez votre épargne (sous forme de capital ou de rente) une fois à la retraite. Entre les deux, votre argent travaille – et idéalement, il prend de la valeur.
Là où Green-Got se distingue, c’est dans l’expérience utilisateur qui se veut d’une grande simplicité : souscrire prend moins de quinze minutes, entièrement en ligne, sans paperasse superflue. L’investissement minimum est de 500 €, mais aucune obligation de versement mensuel : l’épargne reste flexible, adaptée aux hauts et bas des revenus modernes.
Surtout, le PER est proposé entièrement en gestion pilotée. Autrement dit, vous choisissez un profil de risque (5 au total), et les conseillers Green-Got s’occupent du reste. Ils adaptent les allocations selon les tendances économiques, l’évolution des secteurs verts, les données financières et sociales.
Vous êtes informé à chaque ajustement, mais vous n’avez pas besoin de devenir expert en investissement écolo pour que l’ensemble fonctionne. Et si besoin, des conseillers humains sont disponibles par téléphone, chat ou email – un point rarissime chez les fintechs qui sont parfois dures à joindre.
Cinq profils d’investissement, cinq façons d’avancer
Pour coller à la réalité de nos profils (et de nos angoisses face au risque), Green-Got propose cinq portefeuilles gérés automatiquement :
- Sage (objectif ~3,5 %/an) : priorité à la stabilité ;
- Intrépide (~8,1 %/an) : rendement maximisé, variations fortes acceptées.
- Audacieux (~7,1 %/an) : dynamisme assumé ;
- Ambitieux (~5,9 %/an) : un juste milieu entre prudence et croissance ;
- Équilibré (~4,5 %/an) : le compromis classique ;
On peut changer de profil au fil du temps, avec l’aide d’un conseiller. Les objectifs de rendement sont, évidemment, des hypothèses – et Green-Got insiste là-dessus : rien n’est garanti. Cependant la transparence reste totale, fait appréciable pour un produit souvent jugé opaque.
Transformer vos impôts en épargne : le nerf de la guerre du PER
Pourquoi un PER est-il si intéressant fiscalement ? Les versements que vous mettez dans votre PER Green-Got sont déductibles de votre revenu imposable. Si vous versez 3 000 € et que vous êtes imposé à 30 %, vous récupérez 900 € d’impôts en moins cette année. C’est autant d’argent qui ne part pas au fisc… et qui travaille dans votre épargne retraite.
La sortie, elle, sera imposée plus tard – mais généralement dans une tranche d’imposition plus faible (puisque les revenus baissent à la retraite). L’équation est simple comme bonjour : vous gagnez maintenant, vous payez plus tard, mais moins. Pour cette raison, le PER est souvent avantageux pour les actifs entre 30 et 55 ans, surtout lorsqu’ils sont dans une tranche d’imposition élevée.
Les frais : maitrise et transparence
Là encore, Green-Got joue la carte de la clarté en ce qui concerne ses frais :
- 0 % de frais d’entrée ;
- 0 % de frais de versement ;
- Frais d’association : offerts.
- 1 % de frais de transfert (0 % après 5 ans) ;
- ≈1 %/an de frais des supports (variable selon les fonds) ;
- 0,9 % de frais de gestion (0,5 % Green-Got + 0,4 % Garance) ;
- 0 % de frais d’arbitrage ;
Green-Got ne sélectionne pas uniquement des ETF à bas coûts, car ces derniers manquent parfois de transparence sur leur composition. Les fonds choisis sont plus exigeants, mais tout aussi performants… ce qui se reflète dans de légers frais supplémentaires.
Partenariat avec Garance : la caution de stabilité
Même si Green-Got incarne la modernité et la dimension écologique, il ne faut pas oublier que ce PER repose sur un acteur solide : Garance, groupe mutualiste indépendant depuis plus de 40 ans.
Garance gère plus de 6 milliards d’euros, assure la partie réglementaire du contrat, et garantit que le PER respecte toutes les normes de sécurité propres aux produits d’épargne longue. Green-Got, de son côté, s’occupe de la sélection des investissements durables et de l’accompagnement client.
FAQ
Qui peut souscrire à un PER (plan d'épargne retraite) ?
Le PER est accessible à toute personne de 18 à 70 ans résidant en France. Toutefois, il est important d'être imposable.
Comment souscrire à un PER chez Green-Got ?
L'inscription se fait sur le site ou sur l'appli (Android et iOS) et prend à peine 15 minutes. Tout se fait sur internet avec l'aide éventuelle d'un conseiller. L'investissement de départ doit être égal ou supérieur à 500 €.
Quand retirer mon argent (et les potentielles plus-values) de mon PER ?
Logiquement, on peut retirer l'argent de son PER à la retraite, que ce soit en capital, en rente viagère, ou les deux. Il existe des exceptions à cette règle (invalidité, achat de résidence principale, décès) qui auront une influence sur la fiscalisation.
Quel profil de risque adopter pour souscrire à un PER Green-Got ?
Green-Got propose cinq profils adaptés à votre gestion de risques, avec des retours potentiels de 3,5 % à 8,1 % par an. Discutez-en avec un conseiller sur leur site.
Avertissement : ceci ne constitue pas un conseil financier. Investir dans un produit financier comporte des risques.