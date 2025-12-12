Green-Got - les fans de Potter apprécieront - n’est pas un acteur inconnu. Cette jeune pousse de la Fintech française au profil écolo lance son PER en partenariat avec l’assureur Garance. Non contente de proposer des services bancaires en ligne, elle ajoute une nouvelle pièce à son puzzle : une solution d’épargne retraite flexible, performante et strictement orientée vers la transition écologique. Le tout dans un package connecté et simple d'accès adapté à la génération 30–45 ans.