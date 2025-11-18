Au-delà des actions ou des cryptomonnaies, Bitpanda met en avant une nouvelle possibilité : acheter facilement des métaux précieux, une option encore rare dans ce type d’écosystème.
Aujourd'hui, les grandes plateformes de trading ont pour ambition de proposer tous types d'actifs, contrairement à un marché traditionnel qui, jusqu'à récemment, était surtout fait pour l'investisseur individuel d'actions. Et dans le cadre de cette idée d'ultra-diversification, une plateforme comme Bitpanda montre clairement la voie, en proposant d'acheter non seulement des actions, des ETF ou bien des cryptos, mais aussi des actifs que l'on n'aurait pas crus trouver sur ce genre d'interface, comme les métaux précieux.
Les métaux précieux, une valeur refuge qui a la côté
Les monnaies perdent de la valeur
Que vaudront à l'avenir les monnaies fiduciaires, ces grands moyens de paiement comme le dollar, l'euro ou le yen ? C'est une question que les investisseurs se posent de plus en plus, d'abord à cause des années d'inflation que l'on a pu vivre au début de la décennie, mais surtout aujourd'hui à cause du niveau mondial des dettes publiques. Comme le faisait remarquer l'an dernier le président du Forum économique mondial, Borge Brende, « nous n'avons plus vu ce genre de dette depuis les guerres napoléoniennes. »
Autant dire que la confiance dans la valeur des monnaies créées par les grands États est de moins en moins importante du côté des investisseurs. Il y a donc un intérêt croissant à chercher des réserves de valeur ailleurs, qui puisse permettre de la conserver en cas de crise. On a en conséquence vu un boom dans de nombreuses alternatives, que ce soit les actions, les cryptomonnaies avec un Bitcoin au sommet, mais aussi… les métaux précieux !
Le problème du stockage des métaux précieux
Car pour ceux qui ne sont pas à la page, il y a à l'heure actuelle une véritable course vers l'or. Le métal précieux est en effet l'éternel refuge des investisseurs quand il s'agit de préserver de la valeur, et n'a à ce niveau jamais déçu à travers l'histoire de l'humanité. Et le mouvement est assez impressionnant, avec un cours de l'or qui a presque triplé durant ces cinq dernières années (et une hausse de 30% rien que depuis cet été).
Reste que si l'appel des métaux précieux à l'heure actuelle peut clairement se faire ressentir, il y a aussi un certain nombre de contraintes inhérentes à la possession de tels actifs. Et la plus évidente est celle du stockage de son or (ou de son argent), ainsi que les questions de sécurité relatives à ces métaux.
Bitpanda veut vous aider à intégrer le marché des métaux précieux
Bitpanda assure la sécurité de vos métaux précieux
C'est là l'un des grands atouts de la plateforme. Elle vous permet en effet de facilement acheter de l'or, non seulement parce que la transaction s'effectue en quelques clics, mais surtout parce qu'elle prend en charge l'aspect physique de cette acquisition. L'or, l'argent et les autres métaux précieux que vous vous offrez existent en effet réellement.
Une fois payés, ces métaux deviennent légalement votre propriété, et Bitpanda les garde dans un coffre ultra-sécurisé situé en Suisse. Les lingots sont par ailleurs certifiés, et proviennent de fournisseurs fiables et agréés. Les coffres-forts qui les accueillent en leur sein sont eux assurés. L'écosystème du vendeur propose ainsi un niveau de sécurité inatteignable pour l'immense majorité des investisseurs individuels, aussi prudents puissent-ils être.
Une plus grande fluidité dans les transactions
Un autre des grands avantages de Bitpanda pour ceux pris d'un intérêt pour les métaux précieux vient de la liquidité offerte par la plateforme. Alors que lorsque l'on possède des métaux précieux, il faut les sortir de leur abri et les transporter chez un intermédiaire, qui nous les rachètera contre une somme d'argent, à utiliser pour d'autres acquisitions, la plateforme se charge de toutes ces opérations.
Vous pouvez en effet en quelques clics non seulement, comme on vous l'a dit plus haut, acheter ou vendre des métaux précieux, mais aussi les échanger directement contre d'autres classes d'actifs, sans intermédiation, directement sur Bitpanda. Un type de transaction qui peut être effectué 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Une plateforme complète pour investir simplement et au même endroit
La plateforme propose plus de 10 000 actions, ETF et ETC, accessibles dès 1 € et en pleine propriété, une approche qui démocratise l’investissement fractionné sans compromis sur la transparence. Chaque transaction bénéficie de frais fixes de 1 €, sans frais de garde, ce qui permet de maîtriser ses coûts même en cas d’opérations fréquentes.
Pour alléger encore davantage la gestion du portefeuille, Bitpanda intègre une gestion fiscale automatisée pour l’Allemagne et l’Autriche, évitant les démarches manuelles souvent fastidieuses. À cela s’ajoute une expérience unifiée qui regroupe actions, cryptomonnaies et métaux précieux, offrant une vision claire et fluide de l’ensemble de ses investissements dans un seul et même espace.
Avertissement sur les risques - Le cours de l'or varie quotidiennement en fonction de facteurs économiques et géopolitiques imprévisibles. Sur les douze derniers mois, son cours a connu des variations dépassant 15%. Un achat effectué aujourd'hui peut perdre de la valeur demain. L'or ne génère pas de revenus réguliers comme des dividendes ou des intérêts, et sa revente peut s'effectuer à un prix inférieur à celui d'achat. Cet investissement convient aux personnes prêtes à accepter une volatilité et capables de conserver leur or sur le long terme.