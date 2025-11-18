Que vaudront à l'avenir les monnaies fiduciaires, ces grands moyens de paiement comme le dollar, l'euro ou le yen ? C'est une question que les investisseurs se posent de plus en plus, d'abord à cause des années d'inflation que l'on a pu vivre au début de la décennie, mais surtout aujourd'hui à cause du niveau mondial des dettes publiques. Comme le faisait remarquer l'an dernier le président du Forum économique mondial, Borge Brende, « nous n'avons plus vu ce genre de dette depuis les guerres napoléoniennes. »

Autant dire que la confiance dans la valeur des monnaies créées par les grands États est de moins en moins importante du côté des investisseurs. Il y a donc un intérêt croissant à chercher des réserves de valeur ailleurs, qui puisse permettre de la conserver en cas de crise. On a en conséquence vu un boom dans de nombreuses alternatives, que ce soit les actions, les cryptomonnaies avec un Bitcoin au sommet, mais aussi… les métaux précieux !