L’une des principales préoccupations des ménages est la variation du prix de l’énergie. Les dernières années ont montré à quel point les factures pouvaient s’alourdir rapidement en raison des fluctuations du marché.

Avec l’offre Elec Référence 3 ans, ENGIE propose enfin une réponse claire, et soutenable pour permettre à plus de clients de franchir le pas. Le tarif de base, hors toutes taxes (HTT), reste le même pendant la durée du contrat (3 ans).

Cela permet d’éviter une hausse excessive des coûts, la part liée à la fourniture d’énergie par ENGIE restant fixe. Seules les taxes et obligations réglementaires, communes à tous les fournisseurs et fixées par l’administration, peuvent évoluer.

De quoi permettre une meilleure visibilité à long terme. Et donc de s'adapter à toutes celles et ceux qui recherchent stabilité et tranquillité dans la gestion des dépenses courantes, dans un contexte plus global qui reste incertain.