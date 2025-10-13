Concilier son soutien à la transition énergétique tout en limitant les fluctuations de tarifs est un casse-tête lorsque l'on choisit un fournisseur d'électricité. ENGIE propose toutefois une offre qui coche toutes les cases, avec une facture hors taxes fixe tous les mois, pendant 3 ans.
La transition énergétique, c'est aussi des choix de consommation au quotidien, notamment en matière de fournisseur d'électricité. Mais la partie n'est pas toujours facile : entre des tarifs indexés fluctuants et une facture souvent plus élevée, l'énergie verte est un choix difficile pour de nombreux clients.
ENGIE fait justement le pari de l’électricité verte** pour tous ses clients. Et il y a encore mieux : le fournisseur propose, au travers de son offre Elec Référence 3 ans de fixer les tarifs hors toutes taxes (HTT)* pendant 3 ans pour maîtriser les dépenses, tout en s'engageant pour la planète.
La sérénité avant tout : un prix fixe pendant trois ans
L’une des principales préoccupations des ménages est la variation du prix de l’énergie. Les dernières années ont montré à quel point les factures pouvaient s’alourdir rapidement en raison des fluctuations du marché.
Avec l’offre Elec Référence 3 ans, ENGIE propose enfin une réponse claire, et soutenable pour permettre à plus de clients de franchir le pas. Le tarif de base, hors toutes taxes (HTT), reste le même pendant la durée du contrat (3 ans).
Cela permet d’éviter une hausse excessive des coûts, la part liée à la fourniture d’énergie par ENGIE restant fixe. Seules les taxes et obligations réglementaires, communes à tous les fournisseurs et fixées par l’administration, peuvent évoluer.
De quoi permettre une meilleure visibilité à long terme. Et donc de s'adapter à toutes celles et ceux qui recherchent stabilité et tranquillité dans la gestion des dépenses courantes, dans un contexte plus global qui reste incertain.
Une offre 100 % verte
Ce qui est bien chez ENGIE, c’est le choix du fournisseur de franchir dès maintenant le pas de l’énergie 100 % verte, quel que soit le contrat. Chez ENGIE, toutes les offres d’électricité sont vertes : cela signifie que chaque kWh consommé est compensé par l’achat d’une quantité équivalente d’électricité issue de sources renouvelables (éolien, solaire, hydraulique, etc.) grâce au mécanisme des garanties d’origine.
Ce « new deal » pour les clients s’inscrit dans un engagement plus large d’ENGIE, qui veut devenir totalement neutre en émissions carbone d’ici 2045.
Choisir ENGIE, c'est aussi aider le fournisseur à installer et / ou financer davantage de sites de production qui n'auront pas d'impact supplémentaire sur le réchauffement climatique. Ce qui est essentiel alors que les français consomment toujours plus d'électricité, même en adoptant des comportements plus économes.
Des avantages supplémentaires : parrainage et accompagnement
Parce que l'enjeu est de taille, ENGIE propose plusieurs petits plus pour booster la capacité de ses clients à transformer le secteur de l'énergie français.
Il y a tout d'abord le parrainage allant jusqu’à 25 euros de prime.
Mais aussi le service Ma Conso qui permet de suivre dans le détail sa consommation au quotidien, pour mieux comprendre et réduire la facture. Enfin, la plateforme Mon Programme pour Agir donne accès à une série de conseils et d’outils pratiques pour adopter des gestes écoresponsables et réduire son empreinte carbone. En les suivant, les clients peuvent cumuler des points à dépenser dans des projets ou des objets éco-responsables.
En route vers la neutralité carbone en 2045
Au-delà de la fourniture d'énergie verte aux clients, se fixer un objectif de neutralité carbone est une ambition supplémentaire que ENGIE n'a pas peur de relever, dès 2045.
Chez ENGIE, toutes les offres d’électricité sont vertes : chaque kWh consommé est compensé par l’achat d’une quantité équivalente d’énergie renouvelable (éolien, solaire, hydraulique). Le groupe accélère sa trajectoire de décarbonation, consacrant 75 % de ses investissements au développement des énergies renouvelables, des batteries et des réseaux électriques.
Avec déjà -41 % d’émissions de gaz à effet de serre depuis 2017 et 52,7 GW de capacités renouvelables installées, ENGIE vise -55 % d’ici 2030 et la neutralité carbone dès 2045, soit cinq ans avant les objectifs fixés par la France et l’Union européenne.
Un problème, notamment, en période hivernale, dont il est régulièrement fait état dans l'actualité. En outre, toute nouvelle construction, même vertueuse, implique des émissions carbone. Ce contre quoi la firme compte lutter par des dispositifs de compensation et un parc de production verte adapté en permanence à la demande de ses clients.
Et tout ça, avec un service client de qualité
ENGIE, c'est aussi l'un des meilleurs service client, et l'une des meilleures qualité du marché. Ses conseillers, à l'écoute, ont reçu le label Service client de l'année 2025 dans la catégorie "fournisseur d'énergie pour les particuliers". Une vraie tranquillité d'esprit pour ceux qui font le choix de rejoindre ENGIE.
Les conseillers sont disponibles 7 jours sur 7 pour répondre rapidement et efficacement à tous les problèmes et questions des abonnés. Et ainsi régler toutes les situations le plus rapidement possible, y compris si une intervention sur place est nécessaire.
Changez pour le contrat Elec Référence 3 ans d'ENGIE dès aujourd'hui
Quel que soit votre fournisseur d'électricité actuel, opter pour le contrat Elec Référence 3 ans d'ENGIE est l'une des seules manières de bénéficier d'un prix fixe HTT sur une durée de 3 ans, le tout avec une électricité 100% verte, un accompagnement personnalisé et un service clients disponible tous les jours de la semaine.
Choisir ENGIE, c’est faire le choix d’un fournisseur réellement engagé pour la planète, qui ne lésine pas sur les efforts à déployer en vue d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2045. Votre engagement pour la planète rencontre enfin une façon soutenable de la mettre en pratique sur la question de l'énergie.
Souscrire l'offre Elec Référence 3 ans d'ENGIE est plus simple que vous ne le pensez. Cela prend à peine 5 minutes. Vous choisissez l'offre et ENGIE s'occupe des démarches pour résilier le contrat précédent et activer le nouveau à la date qui vous convient, sans aucune coupure .
Mentions légales :
* Le prix du kWh d’électricité est fixe hors toutes taxes (HTT) pendant 3 ans. Les taxes et contributions sont susceptibles d’évoluer à la hausse comme à la baisse en cours de contrat.
** Offre verte : l’équivalent de votre consommation est injecté sur le réseau à partir de sources renouvelables.