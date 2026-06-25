Il y a un an, Microsoft annonçait une percée historique dans l’informatique quantique avec sa puce Majorana 1, promettant des « briques fondamentales » pour un futur ordinateur quantique évolutif. Sauf que la réalité scientifique, elle, ne se plie pas aux calendriers des relations presse. Un article publié cette semaine dans Nature par le Dr Henry Legg, physicien à l’université de St Andrews, remet frontalement en cause ces conclusions : selon lui, Microsoft n’a pas apporté la preuve qu’un qubit topologique fonctionnel a bien été créé. Ce n’est pas la première fois que Microsoft se retrouve au cœur d’une controverse scientifique, mais la publication dans une revue aussi prestigieuse donne à cette critique un poids particulier.