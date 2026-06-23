Faire ami-ami avec une IA, ça ne fonctionne pas. Si les IA peuvent avoir des termes comme "je comprends ton inquiétude", ou "je suis de tout cœur avec toi", elles ne comprennent en réalité rien. Elles sont formatées pour apporter des réponses aux humains, mais les modèles de langage actuels n'ont absolument raucune caractéristique humaine.