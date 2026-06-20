Les plaignants se fondent notamment sur les déclarations faites par Rivian lors de son premier Autonomy & AI Day, le 11 décembre 2025 à Palo Alto. À cette occasion, le constructeur a assuré que ses véhicules de première génération ne disposaient pas du matériel nécessaire à une conduite autonome conditionnelle. Ces véhicules ne comptaient qu’un processeur Mobileye EyeQ4, insuffisant pour les fonctions avancées.

Les R1T et R1S de deuxième génération, commercialisés à partir de 2024, disposent en revanche de deux puces NVIDIA Orin et de 11 caméras haute résolution. En fin 2025, Rivian leur a déployé la fonction Universal Hands-Free, active sur 5,6 millions de kilomètres de routes aux États-Unis et au Canada.

Les propriétaires de la première génération n’y ont pas accès, et l’abonnement Autonomy+, facturé 2 500 dollars, soit environ 2 270 euros en achat unique, ou 49,99 dollars, soit 45,40 euros par mois, est réservé aux véhicules de deuxième génération et aux futurs R2.

