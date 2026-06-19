Et pour soutenir cette ambition d'une très grande ampleur, W veut s'appuyer sur l'idée de « confiance ». Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, pour posséder un compte sur ce réseau social, il est nécessaire au préalable de scanner une carte d'identité ou un passeport afin de vérifier son identité.

Ensuite, il est toujours possible de prendre un pseudonyme, ici l'idée étant de garantir que la personne qui parle n'est pas un bot ou un faux compte, comme il y en a de très nombreux dans les autres plateformes. D'où l'idée de confiance, claironnée par W. Pour Antonio Costa, il s'agit ainsi d'une « plateforme sur laquelle les données sont entièrement hébergées en Europe, [où] la lutte contre la désinformation est une priorité, et [où] les utilisateurs sont tous des humains vérifiés ».

Une bonne nouvelle pour cet officiel. Mais l'on peut se demander du côté des internautes s'il existe un appétit et un besoin pour un réseau social où chaque compte est affiliée directement à une pièce d'identité. Les premiers mois d'existence de W devraient nous donner un début de réponse.