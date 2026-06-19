En Europe, on s'active pour chercher une alternative à X. Et l'une d'elles vient de voir le jour, avec un nom qui dit tout !
Le réseau social d'Elon Musk, X.com, n'est pas vraiment en odeur de sainteté en Europe, où l'on accuse le premier billionnaire de l'histoire d'utiliser la plateforme pour promouvoir son agenda politique. Mais si les critiques pleuvent, l'Europe n'a pas vraiment de solution de secours à proposer à ses populations pour disposer d'un réseau social - le genre de plateforme devenue indispensable sur internet aujourd'hui. Le nouveau venu W pourrait-il changer la donne ?
W social, l'alternative européenne à X
Ça y est ! Le réseau social W made in Europe, annoncé au forum de Davos au mois de janvier dernier, vient de mettre en ligne sa première plateforme publique. Un réseau social qui a reçu tout de suite plusieurs marques de soutien importantes, dont celle du président du Conseil européen, Antonio Costa.
Développé en Suède, son nom suffit à comprendre le projet derrière cette plateforme, W étant simplement la lettre précédant X dans l'alphabet. Le réseau social W souhaite donc remplacer à terme X dans le coeur des internautes.
Un réseau social demandant une pièce d'identité peut-il fonctionner ?
Et pour soutenir cette ambition d'une très grande ampleur, W veut s'appuyer sur l'idée de « confiance ». Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, pour posséder un compte sur ce réseau social, il est nécessaire au préalable de scanner une carte d'identité ou un passeport afin de vérifier son identité.
Ensuite, il est toujours possible de prendre un pseudonyme, ici l'idée étant de garantir que la personne qui parle n'est pas un bot ou un faux compte, comme il y en a de très nombreux dans les autres plateformes. D'où l'idée de confiance, claironnée par W. Pour Antonio Costa, il s'agit ainsi d'une « plateforme sur laquelle les données sont entièrement hébergées en Europe, [où] la lutte contre la désinformation est une priorité, et [où] les utilisateurs sont tous des humains vérifiés ».
Une bonne nouvelle pour cet officiel. Mais l'on peut se demander du côté des internautes s'il existe un appétit et un besoin pour un réseau social où chaque compte est affiliée directement à une pièce d'identité. Les premiers mois d'existence de W devraient nous donner un début de réponse.