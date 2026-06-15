Le Google TV Streamer tient enfin sa première grosse mise à jour de 2026 ! Le changelog officiel ne dit pas grand chose, avec de simples mentions de corrections de bugs et d’améliorations diverses. Pourtant, cette nouvelle version apporte une évolution importante : la prise en charge de Thread 1.4.
Cette nouveauté ne changera pas grand-chose pour ceux qui utilisent uniquement le boîtier TV de Google pour regarder Netflix, YouTube ou Disney+. En revanche, elle renforce nettement son rôle dans la maison connectée.
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Le Google TV Streamer devient un meilleur hub domotique
Depuis son lancement, le Google TV Streamer ne se limite pas à son rôle de boîtier multimédia. Il peut aussi servir de passerelle entre les objets connectés compatibles Thread et le reste du réseau domestique.
Avec cette mise à jour, Google lui ajoute le support de Thread 1.4, une version du protocole publiée en 2024. Le changement le plus visible concerne le partage des identifiants du réseau Thread. Une nouvelle option permet désormais de générer un QR code afin d’ajouter plus facilement un appareil compatible au réseau existant.
L’opération reste encadrée par une étape de sécurité, via un code PIN ou une validation sur smartphone. Logique, puisque ces identifiants permettent à une application d’administrer le réseau Thread et d’y ajouter de nouveaux appareils.
Thread 1.4 corrige l’un des défauts de Matter
L’intérêt de cette mise à jour dépasse largement le simple QR code. Thread 1.4 doit surtout rendre les réseaux domotiques plus cohérents, en évitant la multiplication de réseaux Thread séparés dans un même logement.
C’est l’un des défauts rencontrés avec Matter et Thread : en ajoutant des appareils de marques différentes, l’utilisateur peut parfois se retrouver avec plusieurs réseaux qui coexistent, au lieu d’un maillage unique. Thread 1.4 vise justement à mieux unifier tout cela, à condition que les autres appareils du foyer soient eux aussi mis à jour.
La nouvelle version introduit également le "Thread-over-Infrastructure", qui permet aux connexions Wi-Fi et Ethernet de contribuer à améliorer la couverture du réseau maillé. Pour un boîtier souvent installé au cœur du salon, et parfois relié en Ethernet, le Google TV Streamer devient donc un point d’appui plus solide pour Google Home.
En somme, cette mise à jour ne réglera pas tous les problèmes de Matter et Thread du jour au lendemain. Mais elle rapproche enfin le Google TV Streamer de ce que ces technologies promettent depuis le départ : une maison connectée plus simple, plus fiable, et moins dépendante des frontières entre marques.