Le mouvement déborde même la boutique. Dans les prochaines semaines, l'application Gemini devrait se mettre à recommander directement des applis sur Android et sur le web, puis orienter, d'ici la fin de l'année, vers des films, séries et retransmissions sportives. Les joueurs hériteront de Play Games Sidekick, un assistant intégré qui glisse conseils et récompenses en cours de partie pour prolonger le temps passé sur un titre.

Bruxelles regarde par-dessus l'épaule

Derrière la promesse d'une découverte plus simple se cache un changement de pouvoir. Vous ne choisissez plus vraiment, l'IA choisit pour vous. Google s'y était déjà essayé, avec une première vague de recommandations maison baptisée « Organisé avec l'IA », sans jamais détailler sur quels critères reposaient ses suggestions. L'opacité demeure.

Le contexte européen ajoute du piquant. Pendant que Google muscle sa boutique avec sa propre IA, la Commission européenne lui ordonne d'ouvrir Android aux assistants rivaux, ChatGPT et Claude en tête, au nom du Digital Markets Act. L'entreprise a jusqu'au 27 juillet 2026 pour se mettre en conformité, sous peine d'une amende pouvant atteindre 10 % de son chiffre d'affaires mondial. Renforcer Gemini d'un côté et lui ouvrir la concurrence de l'autre, l'équilibre s'annonce délicat.

Le rapport de force, lui, reste écrasant. Le Play Store héberge environ 2,2 millions d'applications et concentre près des trois quarts des téléchargements mondiaux sur mobile. En Europe, le DMA a fait émerger des magasins alternatifs, d'AltStore PAL à l'Epic Games Store, mais leur audience reste marginale.

Reste à savoir si une boutique conçue pour vous retenir aussi longtemps qu'un réseau social rend vraiment service à qui cherchait juste une application de retouche photo.