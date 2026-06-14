Au basculement de la 5G vers la 4G, le drone expédie uniquement l’identifiant de la tour concernée, à la place des mesures RSRP, RSRQ et SINR complètes. On transmet ainsi une fraction du volume standard.

Le deuxième mécanisme fonctionne par seuil. Le drone comptabilise les nouvelles tours contactées sur une période donnée. Un rapport complet part uniquement au franchissement du seuil défini. Apple stocke les données en local entre deux franchissements.

Dans le troisième mécanisme, Apple associe à chaque fréquence radio un code de suivi distinct. Le drone suit la demande d’upload de ce code et expédie un rapport global uniquement au franchissement du seuil. On envoie ainsi une seule transmission groupée à la place de dizaines d’envois épars.

Dès 2021, Apple avait déjà déposé des demandes sur l’appairage entre UAV et contrôleurs, puis sur le contrôle à distance via réseau cellulaire. Les précédents couvraient le contrôle individuel d’un appareil. Ce dépôt traite la coexistence de nombreuses unités sur une même infrastructure.