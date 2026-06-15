L’enceinte colonne avec transducteurs dynamiques a de beaux jours devant elle, même dans le très haut de gamme. Ce type de haut-parleur reste ultra-dominant dans tous les secteurs audio, signe de son efficacité, et il se réinvente légèrement avec le temps, par sursauts plus ou moins marqués et ajouts externes : apparition des traitements actifs/DSP et corrections acoustiques, progrès dans les matériaux des membranes, montages complexes rendus possibles par les logiciels de conception, etc. Il est ici toujours possible de repousser les limites. En l’occurrence, notre plus grand souvenir d’écoute vient d’une paire de Genelec 8381A au studio Ferber, enceintes très particulières (sorte de 5 voies) mais techniquement incroyables.