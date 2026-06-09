La plus marquante d’entre elles vient en l’occurrence de la reproduction des médiums/aigus. Le système JBL utilise un principe de haut-parleur à compression associé à un pavillon, montage offrant un excellent rendement, d’où son apparition très tôt dans l’histoire des enceintes HiFi. Mais pour tenir des hauts volumes sonores, JBL a imaginé un montage complexe, combinant pas moins de trois haut-parleurs à compression. Ceux-ci sont disposés en étoile, chaque sortie respective étant reliée à ce que la marque appelle un "collecteur d’expansion". Cette pièce, imprimée en 3D du fait de sa complexité, permet d’associer la puissance des trois haut-parleurs sans créer de déphasage. La sortie du collecteur est elle-même reliée au large pavillon maison de JBL, pavillon appelé Sonoglass High-Definition Imaging.