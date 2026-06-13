Projet véritablement DIY mené par un Slovaque d’à peine 22 ans, Viliam Mlynek, la marque Hoxit tient plus du labo que de la marque amenée à rentrer dans le rang. Ce jeune surdoué nous a ainsi dévoilé, à travers un unique design de casque (assez rustique, mais tout de même travaillé), plusieurs expérimentations de transducteurs planaires, technologie la plus en vogue dans le casque haut de gamme, mais également la plus simple à développer pour un petit acteur.