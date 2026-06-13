Le milieu du casque Hifi est certes peuplé de constructeurs bien établis, sérieux, il est également le théâtre de diverses expérimentations, généralement effectuées par de petits acteurs voulant bousculer les codes. Bienvenue dans une petite sélection des modèles étranges et/ou remarquables rencontrés à l’occasion du salon High-End de Vienne.
Designs étranges, architectures atypiques, désir de partir sur une niche inexploitée, il y a un peu de tout, parfois étrange dans le bon sens du terme, parfois franchement raté. Mais même le pire n’est jamais décevant.
TSL : notre casque à cornes préféré
Un casque que ne renieraient pas les Vikings, par Odin ! Le casque TSL remporte haut la main la palme du modèle le plus étrange du salon. L’idée derrière cet appareil qui n’était qu’à l’état de prototype (structure imprimée en 3D) n’est pourtant pas nouvelle : placer deux haut-parleurs par côté.
Le premier est placé en position standard, quand le deuxième se loge tout au bout d’un très long cornet tubulaire, et reproduit le signal (légèrement atténué) de l’autre canal. Cette disposition crée un genre de crossfeed, censé délivrer une scène sonore bien plus proche d’une écoute face à des enceintes stéréo.
Difficile de réellement donner un avis sur ce modèle, dont le prix n’est pas encore annoncé, mais il est clair que nous parlons d’un produit de niche, assez intéressant côté scène sonore, mais techniquement loin d’être fabuleux. Toutefois, la qualité sonore nous paraît supérieure à celle proposée par l’unique constructeur actuel ayant adopté cette architecture, le japonais Crosszone.
Un casque avec un haut-parleur en plaque de verre
Projet véritablement DIY mené par un Slovaque d’à peine 22 ans, Viliam Mlynek, la marque Hoxit tient plus du labo que de la marque amenée à rentrer dans le rang. Ce jeune surdoué nous a ainsi dévoilé, à travers un unique design de casque (assez rustique, mais tout de même travaillé), plusieurs expérimentations de transducteurs planaires, technologie la plus en vogue dans le casque haut de gamme, mais également la plus simple à développer pour un petit acteur.
Parmi ces transducteurs, le plus ambitieux est un prototype avec membrane en verre ultra fin, matériau bien plus rigide que les polymères habituels. Pas encore disponible à l’écoute, cette version a quelque chose de prometteur, en tous cas d’atypique, mais se heurte pour le moment à des limitations : nécessité de trouver une protection idéale pour la membrane, sensibilité extrêmement faible (besoin d’une amplification très puissante), etc…
Pour les personnes intéressées, une campagne de financement a très récemment été lancée pour cette version en verre du casque planaire.
Erzetich : les meilleurs casques moches
Mon premier article concernant un casque Erzetich en 2019 me valut un commentaire plein de passion de ma relectrice habituellement si neutre “j’ai jamais vu un casque aussi moche”. Il est vrai que les créations octogonales du constructeur Slovène, particulièrement les modèles en bois, ne brillent pas par leur élégance. En revanche, la sonorité des appareils, souvent haut de gamme voire très haut de gamme, n’a rien à envier à la concurrence.
Nous avons en l’occurrence isolé deux modèles. Premièrement le Charybdis, annoncé en 2023, qui est encore à l’heure actuelle le vaisseau amiral (3000 euros) d’Erzetich. Modèle planaire très bien réglé, l’appareil se distingue surtout pour une raison précise : l’encombrement colossal de ses coques en aluminium, menant à un poids tout aussi colossal de 740 g, ce qui est un record actuellement. Un véritable tasseur de vertèbres.
Autre étrangeté, dévoilée à l’occasion du High-End, le Pan, casque fermé pas tellement plus élégant qui rejoint partiellement le TSL en intégrant deux haut-parleurs dynamiques par coque. En revanche, nous n’avons pas vérifié si les deux transducteurs reproduisent le même canal, ou fonctionnent sur un principe d’injection du second canal.
Écoute TH2 : l’aristocratie des lampes
Illustration d’une sorte d’aristocratie audiophile, le TH2 est un non-sens en apparence, puisque nous avons affaire à un casque Bluetooth à réduction de bruit active… Utilisant des lampes (Nutube 6P1 de chez Korg) pour l’étage de préamplification. Plus de consommation donc, mais surtout des caractéristiques techniques sur le papier inférieures au plus basique des amplificateurs opérationnels.
C’est pourtant ce que recherchent les acheteurs de cette seconde version du modèle de chez Écoute : la “chaleur” des lampes, ainsi que leur visuel. Il faut au moins cela pour justifier les 1000 $ de ce produit, qui, admettons-le, ne nous a pas franchement emballés lors de notre écoute, en tout cas pas plus qu’un produit de milieu de gamme.
Au moins le casque a-t-il des arguments pour lui : construction en métal, prise en charge de l’AptX Lossless, amplification classe AB pas si courante.