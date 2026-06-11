PowerToys passe en version 0.100 et gagne en consistance. Au programme, des accès rapides plus efficaces, une meilleure gestion des écrans multiples et quelques fondations techniques revues.
Vous le savez, PowerToys n’a jamais vraiment ressemblé aux autres outils Windows. Ni simple application, ni fonction native du système, la boîte à outils de Microsoft sert depuis des années à compléter ce que Windows 11 ne propose pas toujours par défaut. La version 0.100 poursuit ce travail avec un module Shortcut Guide repensé, une Palette de commandes plus autonome et une meilleure prise en charge des configurations multi-écrans. Pas de grand virage, donc, mais une mise à jour qui donne davantage de tenue à l’ensemble.
Raccourcis, extensions, Dock, PowerToys muscle ses accès rapides
La nouveauté la plus visible concerne Shortcut Guide, entièrement revu pour cette version 0.100. L’outil ne se contente plus d’afficher une liste générale de raccourcis Windows, mais s’ouvre désormais dans un panneau latéral capable de détecter l’application active. Selon le logiciel utilisé, il affiche les raccourcis les plus adaptés, en plus des commandes propres à Windows et aux modules PowerToys activés.
La Palette de commandes gagne elle aussi en maturité. Microsoft y intègre une galerie d’extensions, pensée pour parcourir, installer, mettre à jour ou retirer des modules sans quitter l’interface. Ce changement donne un peu plus d’autonomie à un outil qui dépendait encore de manipulations externes pour révéler son potentiel.
Son Dock suit le même mouvement et prend mieux en charge les postes équipés de plusieurs moniteurs. Un écran peut ainsi afficher les commandes liées au travail en cours, un autre conserver des raccourcis système ou des indicateurs de performance. L’extension dédiée aux performances ajoute d’ailleurs un widget batterie, tandis que les données liées au processeur, à la mémoire, au GPU, au réseau ou à l’autonomie peuvent être épinglées directement dans le Dock.
Les configurations avancées gagnent en stabilité
L’autre versant de cette mise à jour se joue davantage en arrière-plan. Power Display, introduit dans la version 0.99 de PowerToys, profite ici d’un travail sur la détection des moniteurs, la conservation des paramètres après redémarrage et la sortie de veille. Le module s’appuie sur DDC/CI, un canal de communication qui permet au PC de modifier certains réglages d’un écran externe depuis Windows, comme la luminosité, le contraste ou la source d’entrée.
Or tous les moniteurs ne répondent pas toujours correctement à ces commandes, surtout lorsqu’une station d’accueil, un adaptateur ou un câble récalcitrant complique l’échange entre le PC et l’écran. Microsoft introduit donc un mode de compatibilité maximale, censé améliorer la prise en charge des écrans jusqu’ici mal reconnus.
ZoomIt évolue aussi, mais dans un registre plus ciblé. L’outil peut désormais afficher une webcam pendant l’enregistrement et assembler plusieurs extraits vidéo avec transitions. Pour les démonstrations, les tutoriels ou les présentations, PowerToys couvre ainsi un peu mieux les usages qui imposaient souvent de passer par un logiciel séparé.
Sous le capot, Microsoft a aussi repris une partie des fondations de PowerToys. L’application passe à .NET 10, tandis que l’installateur perd 15 % de sa taille. Le système de mise à jour gagne lui aussi en fiabilité, avec un meilleur relancement après installation, des notifications plus claires et une sauvegarde automatique des fichiers de configuration avant mise à jour.
Le reste relève davantage du polissage. Le nouvel éditeur WinUI 3 de Keyboard Manager est désormais activé par défaut, la Souris sans frontières gagne une action de reconnexion rapide, Accent rapide améliore sa prise en charge des écrans haute définition et PowerToys Run, Aperçu ou Image Resizer profitent de plusieurs corrections ciblées.
- Gratuit.
- De nombreux petits outils dans un package léger.
- Utile au grand public comme aux power users.