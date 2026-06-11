L’autre versant de cette mise à jour se joue davantage en arrière-plan. Power Display, introduit dans la version 0.99 de PowerToys, profite ici d’un travail sur la détection des moniteurs, la conservation des paramètres après redémarrage et la sortie de veille. Le module s’appuie sur DDC/CI, un canal de communication qui permet au PC de modifier certains réglages d’un écran externe depuis Windows, comme la luminosité, le contraste ou la source d’entrée.

Or tous les moniteurs ne répondent pas toujours correctement à ces commandes, surtout lorsqu’une station d’accueil, un adaptateur ou un câble récalcitrant complique l’échange entre le PC et l’écran. Microsoft introduit donc un mode de compatibilité maximale, censé améliorer la prise en charge des écrans jusqu’ici mal reconnus.

ZoomIt évolue aussi, mais dans un registre plus ciblé. L’outil peut désormais afficher une webcam pendant l’enregistrement et assembler plusieurs extraits vidéo avec transitions. Pour les démonstrations, les tutoriels ou les présentations, PowerToys couvre ainsi un peu mieux les usages qui imposaient souvent de passer par un logiciel séparé.

Sous le capot, Microsoft a aussi repris une partie des fondations de PowerToys. L’application passe à .NET 10, tandis que l’installateur perd 15 % de sa taille. Le système de mise à jour gagne lui aussi en fiabilité, avec un meilleur relancement après installation, des notifications plus claires et une sauvegarde automatique des fichiers de configuration avant mise à jour.

Le reste relève davantage du polissage. Le nouvel éditeur WinUI 3 de Keyboard Manager est désormais activé par défaut, la Souris sans frontières gagne une action de reconnexion rapide, Accent rapide améliore sa prise en charge des écrans haute définition et PowerToys Run, Aperçu ou Image Resizer profitent de plusieurs corrections ciblées.