La démarche d'OpenAI illustre la pression que son concurrent est parvenu à exercer sur le marché. Ces derniers mois, Anthropic a enregistré une progression notable, portée en grande partie par le succès de Claude Code auprès des développeurs. Ce dynamisme a contribué à augmenter les revenus de la startup, qui a même brièvement dépassé la valorisation d'OpenAI.