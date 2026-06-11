La guerre des prix dans l'intelligence artificielle pourrait profiter aux utilisateurs, alors qu'OpenAI cherche à regagner du terrain face à son rival.
OpenAI réfléchirait à une réduction significative du coût de ses tokens, les unités utilisées pour mesurer et facturer l'utilisation de ses modèles d'IA, avant qu'Anthropic ne prenne une décision similaire. Anthropic gagne en effet du terrain, faisant perdre des clients à ses concurrents, dont OpenAI, pourtant leader dans le domaine.
Anthropic grignote des parts de marché
La démarche d'OpenAI illustre la pression que son concurrent est parvenu à exercer sur le marché. Ces derniers mois, Anthropic a enregistré une progression notable, portée en grande partie par le succès de Claude Code auprès des développeurs. Ce dynamisme a contribué à augmenter les revenus de la startup, qui a même brièvement dépassé la valorisation d'OpenAI.
- Upload de fichiers pouvant aller jusqu'à 100 000 tokens (75 000 mots environ)
- Personnalisation avancée
- Conception éthique
En réponse, OpenAI a renforcé ses ambitions dans le domaine du codage, en accordant une place plus importante en interne à son outil Codex.
Des marges sous pression maximale
Une guerre des prix ne serait toutefois pas sans risque pour les deux entreprises. OpenAI et Anthropic investissent déjà plusieurs milliards de dollars dans leurs infrastructures, pour entraîner leurs modèles et répondre à la demande des utilisateurs. Des baisses de tarifs supplémentaires pourraient réduire davantage leurs marges, déjà fragilisées par ces coûts structurels élevés.
Par ailleurs, certains clients en entreprise commencent à s'interroger sur le retour réel de leurs dépenses en IA. Ces doutes alimentent des discussions dans la tech autour du concept de "tokenmaxxing", l'idée de consommer le plus grand nombre possible de tokens pour maximiser la productivité, même lorsque le gain financier reste difficile à mesurer.
La fidélité des clients en question
Une éventuelle guerre des prix permettrait aussi de tester la loyauté des utilisateurs envers ces plateformes. Car OpenAI et Anthropic font face à un problème commun. Leurs clients changent de fournisseur plus facilement que dans d'autres secteurs du logiciel. Le coût du changement reste faible, ce qui signifie que le prix pourrait peser lourd dans les décisions d'achat.
Les investisseurs, qui suivent de près l'évolution du secteur, attendent de voir si ces baisses tarifaires permettront de fidéliser les entreprises ou, au contraire, d'accélérer une concurrence qui profite avant tout aux acheteurs.
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