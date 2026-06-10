La France tire son épingle du jeu dans le secteur de l'intelligence artificielle. C'est ce que montre une nouvelle étude menée par LinkedIn.
On a beaucoup tendance à dire que le secteur de l'intelligence artificielle est surtout dominé par les États-Unis et la Chine. Pourtant, la France, et notamment Paris, est aussi une place forte de cette industrie, que ce soit grâce à la start-up Mistral AI, qui attire les financements importantes, ou même l'installation récente à Paris de la nouvelle entreprise IA de Yann LeCun, AMI Labs. On est donc pas étonné de découvrir les résultats de cette nouvelle étude de LinkedIn.
Paris représente près de 8% des emplois créés dans l'intelligence artificielle sur l'ensemble du continent européen
Une nouvelle étude menée par LinkedIn sur l'emploi IA en Europe, à l'occasion de l'édition 2026 du salon VivaTech, montre des résultats qui mettent la France en valeur. On apprend ainsi que sur la période entre 2023 et 2025, 256 000 emplois liés à l'intelligence artificielle ont été créés en Union européenne.
Et parmi ceux-ci, Paris émerge à la première place, la ville lumière représentant à elle seule 20 000 emplois, soit 8% du total. Un chiffre exceptionnel quand on le compare avec celui des autres grandes places comme Dublin, Madrid, Milan ou bien Munich, où, dans chacune d'elles, ne sont créés en moyenne que 4 000 à 6 000 postes liés à l'IA.
Une vague IA qui déferle sur de nombreux territoires français
L'autre spécificité de la France tient au fait que Paris n'est pas la seule ville du pays à profiter de cette vague. Des villes comme Grenoble, grâce à son écosystème de microélectronique et de semiconducteurs, ou Toulouse (foyer d'Airbus) tirent leur épingle du jeu. À vrai dire, elles sont en un sens devant Paris, si l'on regarde la concentration de spécialistes de l'IA rapportée à la population active. Celle-ci est ainsi de 1,6 à Grenoble et de 1,5 à Toulouse, contre 1,4 à Paris.
Autre information donnée par l'étude, les industries de la défense et de l'aérospatiale sont les domaines où l'on est le plus demandeur de compétences liées à IA. Les PME sont aussi plus demandeuses que les grandes entreprises, avec 1,7% des offres d'emploi des premières exigeant des compétences d'ingénierie IA, contre 1,3% pour les secondes.