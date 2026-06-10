Une nouvelle étude menée par LinkedIn sur l'emploi IA en Europe, à l'occasion de l'édition 2026 du salon VivaTech, montre des résultats qui mettent la France en valeur. On apprend ainsi que sur la période entre 2023 et 2025, 256 000 emplois liés à l'intelligence artificielle ont été créés en Union européenne.

Et parmi ceux-ci, Paris émerge à la première place, la ville lumière représentant à elle seule 20 000 emplois, soit 8% du total. Un chiffre exceptionnel quand on le compare avec celui des autres grandes places comme Dublin, Madrid, Milan ou bien Munich, où, dans chacune d'elles, ne sont créés en moyenne que 4 000 à 6 000 postes liés à l'IA.