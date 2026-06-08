La Direction interministérielle du numérique (DINUM) vient de confirmer l'incident revendiqué sur les forums de hackers. « A ce stade, le compte à l'origine des requêtes malveillantes a été identifié. Il a été immédiatement bloqué afin de supprimer l'accès persistant de l'attaquant et permettre une analyse approfondie des données auxquelles il a pu accéder. Les investigations se poursuivent, notamment par l'étude des journaux d'événements (logs), pour identifier les conversations auxquelles l'attaquant a pu accéder et la nature des données exfiltrées » a-t-il ainsi été officiellement communiqué.

« Même dans le cas d'une usurpation de compte, l'historique des conversations privées et chiffrées n'est pas accessible. Les échanges susceptibles d'avoir été consultés se limitent donc au contenu des conversations publiques » ajoute par ailleurs la Direction. Les conversations volées par le cybercriminel, qui pourraient s'étendre de juin 2023 à juin 2026 (soit trois ans) seraient ainsi essentiellement des discussions publiques dans les salons.

Reste que, on ne sait pas encore quels types d'informations ont pu tomber dans la poche des pirates à travers la récolte des 13,5 Go de fichiers médias. On sait qu'ils comprennent notamment des PDF, des documents administratifs, des pièces jointes échangées dans les discussions, des fichiers bureautiques ou des contenus multimédias. Signe de la gêne de l'État, la DINUM explique à la fin de son communiqué qu'un « message a été transmis à l'ensemble des utilisateurs de Tchap rappelant qu'une conversation publique (ou "salon public") peut être trouvée et rejointe par tout utilisateur et que son contenu n'y est pas chiffré. Conformément aux modalités d'utilisation de Tchap, aucune information personnelle, sensible ou couverte par le secret professionnel ne doit y être échangée : ces échanges doivent être réservés aux salons privés. »