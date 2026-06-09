Plusieurs marques avancent leurs pions sur le marché des contrôleurs SSD PCIe Gen 6 : des vitesses affolantes, sans intérêt pour le grand public.
Alors que le prix des SSD n'en finit plus de grimper sur fond d'inflation de la NAND, il devient pour ainsi dire impossible de s'offrir des modèles de dernière génération… sauf pour les entreprises. C'est actuellement le seul créneau réellement porteur pour une industrie toute entière tournée vers l'intelligence artificielle et les centres de données.
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Flirter avec les 30 Go/s
En janvier 2022 déjà, nous évoquions la question de la norme PCI Express Gen 6. Il faut dire que les principaux membres du PCI Special Interest Group (PCI-SIG) ont plusieurs années d'avance sur les produits commercialisés.
Un décalage qui s'explique par le besoin de normaliser les futurs standards, de mettre tout le monde d'accord et, surtout, de valider/vérifier que tout est bien fonctionnel avant de lancer la production. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous parlions – en février dernier – des premières informations techniques à propos du PCIe Gen 8 qui ne doit pas débarquer avant 2030.
Mais revenons-en à nos moutons et à cette Gen 6. En effet, en début d'année, Micron faisait déjà la promotion de ses nouvelles unités « 9650 », des SSD à la norme PCIe Gen 6 affichant des débits de 28 000 Mo/s en lecture séquentielle et 5,5 MIOPS en lecture aléatoire. Tout de suite, nous rappelions que cela ne concernerait que le monde professionnel.
Le Computex 2026 est venu apporter une nouvelle pierre à cet « édifice PCIe Gen 6 » en construction. Une pierre qui prend la forme de contrôleurs bien sûr conçus pour cette nouvelle norme et les chiffres sont un peu fous.
L'InnoGrit Creston IG5686 est l'un des premiers contrôleurs PCIe Gen 6. ©Wccftech
Plusieurs contrôleurs dans les starting-blocks
La marque InnoGrit est ainsi l'une des premières à s'avancer avec le contrôleur Crestone IG5686. Il utilise des lignes PCIe Gen 6 x4 et affiche une prise en charge NVMe 2.3. Son promoteur annonce des capacités jusqu'à 256 To, affiche les mêmes 28 Go/s en lecture séquentielle que Micron et annonce par la même occasion 22 Go/s en écriture séquentielle.
Mieux, InnoGrit se montre encore un peu plus ambitieux sur la partie aléatoire, sans aucun doute la plus sensible : on parle ici de « jusqu'à 7 MIOPS en lecture aléatoire » et d'encore « jusqu'à 5 MIOPS en écriture aléatoire ». InnoGrit ajoute que son contrôleur est pour l'heure prévu pour équiper des SSD au format E1.S et E3.S. Là encore, tout cela est réservé au monde professionnel.
Vous vous en doutez, InnoGrit n'est pas seul sur le créneau et Phison, l'un des leaders du secteur, ne pouvait manquer le coche. Son contrôleur PCIe Gen 6 est baptisé X3 et, lui aussi, faisait acte de présence au Computex 2026. Selon les premières informations disponibles, les 28 Go/s en lecture séquentielle sont aussi en ligne de mire et on parle de 6,8 MIOPS en lecture aléatoire.
Dans les deux cas, il ne serait question que d'échantillons en 2026 alors que la disponibilité en volumes ne serait possible que pour l'année prochaine. Reste que l'intérêt de telles solutions pour le grand public est proche du néant : on peine déjà à trouver un réel avantage aux SSD PCIe Gen 5 par rapport aux modèles PCIe Gen 4, voire aux PCIe Gen 3.