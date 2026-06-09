En janvier 2022 déjà, nous évoquions la question de la norme PCI Express Gen 6. Il faut dire que les principaux membres du PCI Special Interest Group (PCI-SIG) ont plusieurs années d'avance sur les produits commercialisés.

Un décalage qui s'explique par le besoin de normaliser les futurs standards, de mettre tout le monde d'accord et, surtout, de valider/vérifier que tout est bien fonctionnel avant de lancer la production. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous parlions – en février dernier – des premières informations techniques à propos du PCIe Gen 8 qui ne doit pas débarquer avant 2030.