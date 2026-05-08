Le Peripheral Component Interconnect Express est-ce que ça vous parle ? Non, pourtant vous connaissez forcément son sigle : PCIe ou PCI Express.

Lancée en 2003, la première version du PCI Express avait un double objectif. Il s'agissait bien sûr de répondre aux besoins toujours plus importants de bande passante, mais aussi de réunir en un seul format, plus simple, les normes passées comme le PCI, le PCI-X ou encore l'AGP. À l'origine, le PCI Express est principalement l'œuvre d'Intel. Aujourd'hui cependant, tous les grands noms de l'industrie sont partie prenante du PCI-SIG.

Le PCI Special Interest Group est le consortium qui décide et planifie toutes les évolutions de la norme PCI Express. Année après année, le PCI-SIG définit les spécifications de chaque nouvelle version avec, en 2019 par exemple, la sortie du PCI Express 5.0, dernière variante à utiliser le codage NRZ. Il était alors aussi question d'un taux de transfert par ligne de 32 GT/s pour aboutir à plus ou moins 64 Go/s dans son implémentation x16 (en réalité, 63,015 Go/s).

Le PCI Express 5.0 est aujourd'hui le standard le plus haut de gamme qu'il est possible de se procurer sur nos machines « grand public ». Il progresse doucement, notamment dans les cartes graphiques et les SSD, mais on ne peut pas encore le qualifier de standard généralisé.