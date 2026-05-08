Le vaste consortium en charge des spécifications du standard PCI Express prépare l'avenir avec une nouvelle ébauche du PCIe 8.0 qui, sans trop de surprise, double encore les débits prévus sur le PCIe 7.0.
Alors c'est vrai, commercialement parlant, nous n'en sommes encore qu'au PCI Express 5.0, mais les générations futures sont déjà bien en place. La 8.0 vient de franchir une étape clé avec la publication de la « draft 0.5 ».
Pas avant 2028 pour le PCIe 8.0 « finalisé »
Le Peripheral Component Interconnect Express est-ce que ça vous parle ? Non, pourtant vous connaissez forcément son sigle : PCIe ou PCI Express.
Lancée en 2003, la première version du PCI Express avait un double objectif. Il s'agissait bien sûr de répondre aux besoins toujours plus importants de bande passante, mais aussi de réunir en un seul format, plus simple, les normes passées comme le PCI, le PCI-X ou encore l'AGP. À l'origine, le PCI Express est principalement l'œuvre d'Intel. Aujourd'hui cependant, tous les grands noms de l'industrie sont partie prenante du PCI-SIG.
Le PCI Special Interest Group est le consortium qui décide et planifie toutes les évolutions de la norme PCI Express. Année après année, le PCI-SIG définit les spécifications de chaque nouvelle version avec, en 2019 par exemple, la sortie du PCI Express 5.0, dernière variante à utiliser le codage NRZ. Il était alors aussi question d'un taux de transfert par ligne de 32 GT/s pour aboutir à plus ou moins 64 Go/s dans son implémentation x16 (en réalité, 63,015 Go/s).
Le PCI Express 5.0 est aujourd'hui le standard le plus haut de gamme qu'il est possible de se procurer sur nos machines « grand public ». Il progresse doucement, notamment dans les cartes graphiques et les SSD, mais on ne peut pas encore le qualifier de standard généralisé.
Des cartes PCIe 8.0 x16 avec du 1 To/s
De fait, le plus communément utilisé reste le PCIe 4.0, ce qui n'empêche pas les membres du PCI-SIG de voir au-delà. Le PCIe 5.0 est donc déjà commercialisé et le PCIe 6.0 a été finalisé… il y a déjà quatre ans !
Mieux, les spécifications du PCIe 7.0 ont toutes été arrêtées et le consortium se tourne maintenant vers le PCIe 8.0 qui progresse tranquillement. Une version encore « brouillon », la draft 0.3, a été publiée l'année dernière et, tout récemment, la draft 0.5 a été validée. Il n'est pas question de révéler de fracassantes nouvelles : cette publication est surtout l'occasion de confirmer que le travail se poursuit, dans les temps.
L'objectif affiché par les ingénieurs et les industriels est à nouveau de doubler la bande passante disponible par rapport à la génération précédente. Alors que le PCIe 5.0 autorisait donc 32 GT/s par ligne, on est passé à 64 GT/s avec le PCIe 6.0, 128 GT/S avec le PCIe 7.0 et même 256 GT/s avec le PCIe 8.0. Une augmentation qui se retrouve logiquement sur les débits avec un x16 – la norme pour les cartes graphiques – à 484 Go/s soit près de 1 To/s en mode bidirectionnel (968 Go/s pour être tout à fait exact).
Si cette valeur représente un objectif à atteindre pour le consortium, tout le défi est justement d'y parvenir en conservant un signal de qualité, stable. Un travail qui devrait occuper les ingénieurs du PCI-SIG de nombreuses années encore : la version finale des spécifications du PCIe 8.0 n'est pas attendue avant 2028 et sans doute au moins quatre ou cinq ans de plus avant que les produits commerciaux ne déboulent. On a encore le temps !