Et si nous passions de 75 watts à 250 watts pour l'alimentation du port PCI Express de la carte graphique ? Cela ne résoudrait pas tout, mais serait tout de même bien pratique.
ASUS est ainsi le premier fabricant de carte mère à proposer l'idée d'augmenter la puissance d'alimentation fournie par le port PCI Express à la carte graphique. Oh, il ne serait pas question de satisfaire une GeForce RTX 5090, mais avec 250 watts, de nombreuses configurations pourraient malgré tout en bénéficier.
250 watts pour la carte graphique sans câble
À l'heure actuelle, seule les cartes graphiques les plus modestes sont en mesure de se passer de tout câble d'alimentation supplémentaire et même une petite GeForce GTX 1650 a besoin de son « cordon » 8 broches.
En réalité, même si les GPU ont gagné en efficacité énergétique, cela n'est pas le moins du monde étonnant car le port PCI Express – même en x16 – n'a pas été conçu pour convoyer plus de 75 watts de puissance électrique. Forcément, c'est tout à fait insuffisant, même pour les modèles d'entrée de gamme lancés ces dernières par AMD, Intel ou NVIDIA.
L'idée d'ASUS n'est donc pas de révolutionner la conception de nos PC, mais plutôt de faire passer plus de courant via ce port PCI Express x16 dédié à la carte graphique afin que l'on puisse se passer de câble 8 broches, au moins sur ces solutions d'entrée de gamme. Il ne s'agit pour l'heure que d'un prototype, mais ASUS parle actuellement de faire passer 250 watts.
« Déplacer » la prise 8 broches sur la carte mère
La présentation du prototype a été réalisée par l'inévitable Tony Yu sur le service BiliBili, en Chine. L'idée est donc d'utiliser le début du connecteur PCI Express afin d'ajouter des contacteurs pour acheminer le courant.
Pour se rendre compte de la chose, le plus simple est encore de regarder la photographique ci-dessus d'une carte GeForce RTX 5060 Ti TUF Gaming dotée de ce système. Si l'on en croit ASUS, ce simple changement permettrait de passer de 75 à 250 watts sur le port PCI Express et éviterait donc sur une carte comme la RTX 5060 Ti de se passer de câble d'alimentation en plus. Pratique.
Cela dit, qui dit plus de jus délivré par le port PCI Express, dit aussi besoin de plus de jus au niveau de la carte mère. Pour ce faire, ASUS a donc modifié un de ses modèles TUF Gaming pour lui ajouter un connecteur PCIe 8 broches : le câble n'est donc plus relier à la carte graphique, mais doit tout de même se brancher sur la carte mère. D'un point de vue technique, ça reste plus simple.
Reste à voir si ASUS a la réelle volonté de commercialiser la chose ou s'il s'agit simplement de tâter le terrain et les réactions face à ce projet.