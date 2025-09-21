À l'heure actuelle, seule les cartes graphiques les plus modestes sont en mesure de se passer de tout câble d'alimentation supplémentaire et même une petite GeForce GTX 1650 a besoin de son « cordon » 8 broches.

En réalité, même si les GPU ont gagné en efficacité énergétique, cela n'est pas le moins du monde étonnant car le port PCI Express – même en x16 – n'a pas été conçu pour convoyer plus de 75 watts de puissance électrique. Forcément, c'est tout à fait insuffisant, même pour les modèles d'entrée de gamme lancés ces dernières par AMD, Intel ou NVIDIA.