Une nouvelle génération de riser pour carte graphique permet de prendre en charge le PCI Express Gen 5 et d'apporter des fonctionnalités pour incliner la carte graphique et mieux la positionner.
Autrefois confidentiel, le riser PCI Express est un accessoire de plus en plus en vogue alors que les cartes graphiques ne se cachent plus à la faveur de boîtiers « aquariums » toujours plus nombreux sur le marché. Lian Li innove à sa manière.
Mettre sa carte graphique à la verticale
De base, une carte graphique se monte comme n'importe quelle autre carte d'extension, « à l'horizontal », au sein du boîtier de votre PC. Pourtant, de plus en plus souvent, les usagers veulent l'installer à la verticale.
Une telle disposition a plusieurs avantages comme, avant toute chose, celui de ne plus faire reposer tout le poids de la carte graphique – et c'est lourd une GeForce RTX 5090 ! – sur le seul port PCI Express ou d'employer des astuces pour faire office de « béquille ». Autre atout, la carte à la verticale peut profiter d'un flux d'air différent, que l'on imagine optimisé pour une telle position.
Reste que dans de nombreux cas, il s'agit surtout d'une question d'esthétique et de nombreux usagers veulent que l'on puisse voir les entrailles de leur « meilleur ami ». En tête de liste des éléments à mettre en avant, la carte graphique, pièce maîtresse d'un vrai PC de gamer en 2025. Mais pour changer l'orientation d'une carte graphique, il faut employer un riser.
Comme vous pouvez le voir sur les clichés du nouveau produit Lian Li, un riser se compose principalement de trois éléments : une mini-carte qui vient s'enficher dans la carte mère, une nappe plus ou moins longue pour déporter la troisième partie, le port PCI Express sur lequel il s'agit d'installer la carte graphique.
Des fonctionnalités inédites
Un riser n'a dont rien de très compliqué et, pourvu que votre boîtier soit bien prévu, la mise en place d'un tel accessoire est aussi très simple. Seulement voilà, il faut que la compatibilité soit au rendez-vous car un riser pour PCIe Gen 3 ne permettra pas d'exploiter au mieux une GeForce RTX 5090 par exemple.
Il faut donc faire attention à la génération du riser PCI Express pour être sûr que ce dernier ne viendra pas entraver la bonne marche de votre nouveau joujou estampillé AMD ou NVIDIA. Jusqu'à présent, les riser PCIe Gen 5 étaient plutôt rares alors que les dernières GeForce RTX série 50 comme les Radeon RX série 9000 sont à cette nouvelle norme PCI Express.
Lian Li est l'une des premières et des plus respectables entreprises à mettre sur le marché un riser PCIe Gen 5. Mais comme on ne s'appelle pas Lian Li sans raison, le riser en question intègre deux fonctionnalités plus originales l'une que l'autre. La première originalité est la présence d'un support inclinable afin de faire pencher la carte vers l'avant/vers l'avant ou de la laisser en position « neutre » afin d'optimiser le flux d'air.
L'objectif est de caler la carte en fonction de l'installation des ventilateurs au sein du boîtier comme vous pouvez le voir sur la vidéo de présentation diffusée par Lian Li. Ce système est conçu pour soutenir une carte jusqu'à 10 kilogrammes et accepte même des modèles 4 slots PCIe. La seconde fonctionnalité consiste à ajuster la hauteur de la carte parmi trois niveaux (bas, moyen, haut) afin d'avoir un positionnement en adéquation avec votre configuration.
Comme à son habitude, Lian Li ne laisse rien au hasard, mais cette perfection a un coût et le riser PCIe Gen 5 avec sa bande passante de 32 Gb/s est tout de même facturé 74,99 dollars. Il n'est pas encore disponible en Europe, mais il y a toutes les chances qu'il y soit proposé autour de 90 euros.