De base, une carte graphique se monte comme n'importe quelle autre carte d'extension, « à l'horizontal », au sein du boîtier de votre PC. Pourtant, de plus en plus souvent, les usagers veulent l'installer à la verticale.

Une telle disposition a plusieurs avantages comme, avant toute chose, celui de ne plus faire reposer tout le poids de la carte graphique – et c'est lourd une GeForce RTX 5090 ! – sur le seul port PCI Express ou d'employer des astuces pour faire office de « béquille ». Autre atout, la carte à la verticale peut profiter d'un flux d'air différent, que l'on imagine optimisé pour une telle position.

Reste que dans de nombreux cas, il s'agit surtout d'une question d'esthétique et de nombreux usagers veulent que l'on puisse voir les entrailles de leur « meilleur ami ». En tête de liste des éléments à mettre en avant, la carte graphique, pièce maîtresse d'un vrai PC de gamer en 2025. Mais pour changer l'orientation d'une carte graphique, il faut employer un riser.