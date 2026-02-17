La marque américaine est la première à atteindre l'étape « production de masse » sur cette toute nouvelle technologie de SSD.
Plus que jamais tournée vers le monde professionnel, Micron signe une belle avancée technologique sur le secteur des SSD en étant la première à lancer la production de masse d'un modèle PCIe Gen 6.
« Réservé » au monde professionnel
Connue comme l'une des trois « majors » de la DRAM – aux côtés de Samsung et SK hynix – Micron est la seule américaine du trio et une marque sans doute assez peu connue du grand public.
Récemment, elle a décidé de s'éloigner un peu plus encore du grand public en sacrifiant purement et simplement sa filiale Crucial en fin d'année dernière. Celle-ci était chargée de distribuer les produits dits consumer du groupe, mais voilà, elle n'est plus. Une fermeture qui sonne évidemment comme un réalignement des activités vers le monde professionnel, où les marges sont plus élevés.
Première annonce depuis ce repositionnement, la gamme 9650 de SSD est aussi l'occasion de montrer que Micron n'est pas la dernière quand il s'agit d'innover. Il s'agit effectivement du premier SSD NVMe en PCI Express Gen 6 à atteindre le stade de la production de masse : la marque confirme qu'elle a déjà validé son produit avec ses partenaires les plus proches.
Astera Labs, Broadcom, Dell et NVIDIA sont citées par Micron qui souligne que le produit est donc à présent disponible. La marque en profite bien sûr pour mettre l'accent sur les performances de sa nouvelle gamme.
Près de 28 000 Mo/s en lecture séquentielle
PCIe Gen 6 oblige, lesdites performances constituent des records à presque tous les niveaux et Micron s'en amuserait presque au travers d'un tableau qui résume les gains de son nouveau SSD par rapport aux générations précédentes.
Avec quelques arrondis très approximatifs à la clé, il est ainsi question de 28 000 Mo/s en lecture séquentielle soit « 100 % de plus » que les meilleurs SSD PCIe Gen 5 si l'on en croit Micron. La marque met également en avant un « 67 % de plus » sur la lecture aléatoire à 5,5 MIOPS pour le 9650 contre 3,3 MIOPS pour un SSD concurrent en PCIe Gen 5.
Il nous faut toutefois souligner que les performances en écriture sont autrement moins glorieuses et ce sont pourtant les chiffres de Micron. Ainsi, en écriture séquentielle on ne gagne plus « que » 40 % de débit à 14 000 Mo/s. C'est encore « pire » en écriture aléatoire avec 900 KIOPS contre 720 KIOPS soit juste 22 % de mieux. Au passage, les 720 KIOPS pour du PCIe Gen 5 nous semblent sévères.
Il convient toutefois de noter qu'au-delà des performances brutes, Micron vise aussi les « performances par watt » affirmant qu'à consommation équivalente, le 9650 est en mesure de délivrer deux fois les peformances d'un PCIe Gen 5.
Rappelons qu'au-delà de la prouesse technologique, le déploiement du PCIe Gen 6 au niveau des SSD ne présente rigoureusement aucun intérêt sur une machine grand public… déjà que les SSD PCIe Gen 5, voire PCIe Gen 4, ont bien du mal à se justifier. Micron n'a de toute façon pas l'intention de distribuer ses nouveaux SSD 9650 vers le grand public.