Connue comme l'une des trois « majors » de la DRAM – aux côtés de Samsung et SK hynix – Micron est la seule américaine du trio et une marque sans doute assez peu connue du grand public.

Récemment, elle a décidé de s'éloigner un peu plus encore du grand public en sacrifiant purement et simplement sa filiale Crucial en fin d'année dernière. Celle-ci était chargée de distribuer les produits dits consumer du groupe, mais voilà, elle n'est plus. Une fermeture qui sonne évidemment comme un réalignement des activités vers le monde professionnel, où les marges sont plus élevés.

Première annonce depuis ce repositionnement, la gamme 9650 de SSD est aussi l'occasion de montrer que Micron n'est pas la dernière quand il s'agit d'innover. Il s'agit effectivement du premier SSD NVMe en PCI Express Gen 6 à atteindre le stade de la production de masse : la marque confirme qu'elle a déjà validé son produit avec ses partenaires les plus proches.