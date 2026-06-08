Windows 95, le célèbre et très ancien système d’exploitation de Microsoft, a fêté ses 30 ans en août 2025. Ce logiciel qui a joué un rôle déterminant dans la démocratisation de l’informatique domestique inspire les bidouilleurs du monde entier. Après avoir été installé sur une PlayStation 2 ou une Nintendo 3DS, il s’invite désormais sur un support encore plus inattendu : une calculatrice.