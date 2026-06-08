Voici une nouvelle aussi surprenante qu’impressionnante : un utilisateur est parvenu à faire tourner le vénérable Windows 95 sur sa calculatrice.
Windows 95, le célèbre et très ancien système d’exploitation de Microsoft, a fêté ses 30 ans en août 2025. Ce logiciel qui a joué un rôle déterminant dans la démocratisation de l’informatique domestique inspire les bidouilleurs du monde entier. Après avoir été installé sur une PlayStation 2 ou une Nintendo 3DS, il s’invite désormais sur un support encore plus inattendu : une calculatrice.
Windows 95 peut tourner sur une calculatrice scolaire
L’utilisateur Far-Temperature3580 a récemment partagé sur Reddit une nouvelle on ne peut plus insolite : il a fait tourner Windows 95 sur sa calculatrice, une TI-Nspire CX II de la marque Texas Instruments.
Comment a-t-il réussi ce tour de force ? En utilisant un port de Tiny386, un émulateur i386 capable de reproduire un environnement x86 permettant d’accueillir le système d’exploitation. Seul problème : la mise en route prend un temps fou. Il faut, en effet, 7 longues minutes à la calculatrice scolaire pour afficher le bureau. La vidéo partagée par Far-Temperature3580 a donc été considérablement accélérée pour montrer l’ensemble du processus.
Bien sûr, une fois l’interface chargée, on ne peut pas faire grand-chose, mais peu importe : il s’agit tout de même d’un exploit.