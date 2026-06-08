Dans cette affaire qui met au centre des débats la responsabilité en cybersécurité en entreprise, commençons par les faits. Gabriel a intégré la banque en 2008 comme technicien informatique, avant d'être promu en 2011 à la tête du département Support et Infrastructure. Son quotidien consistait à piloter les systèmes d'information, et s'assurer que les serveurs soient à jour et protégés. Un mandat central dans un secteur bancaire où la moindre faille peut coûter très cher.