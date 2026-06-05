D’après la mise à jour de son avis de sécurité, Dashlane a finalement été visé non pas par une attaque directe contre les mots de passe maîtres, mais par une offensive contre le flux d’enregistrement de nouveaux appareils. Ce processus permet d’associer un téléphone, un ordinateur ou une tablette supplémentaire à un compte déjà existant, afin d’y retrouver son coffre-fort.

Pour autoriser cette association, Dashlane vérifie l’identité du titulaire du compte. Le service envoie un code unique à six chiffres à l’adresse mail enregistrée, ou demande celui généré par l’application d’authentification lorsque la double authentification est activée. Une fois la vérification validée dans l’application, l’appareil est ajouté au compte et une version chiffrée du coffre-fort y est synchronisée.

Les pirates ont donc concentré leurs efforts sur les API utilisées par Dashlane lors de l’ajout d’un appareil. En temps normal, ces interfaces techniques reçoivent le code transmis, le vérifient, puis délivrent un jeton d’enregistrement lorsque l’opération est approuvée. Ici, elles ont été bombardées de requêtes automatisées, alimentées par des suites à six chiffres générées au hasard.

Sur un seul compte, la méthode avait peu de chances d’aboutir, puisqu’un tel code offre un million de possibilités. En répartissant les tentatives sur un grand nombre de cibles, les pirates augmentaient en revanche leurs chances d’obtenir quelques codes valides. L’attaque a ainsi permis de générer des jetons d’enregistrement pour moins de 20 comptes personnels, puis de télécharger une version chiffrée des coffres-forts associés.