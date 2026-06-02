Après avoir mené son enquête, Dashlane a fini par classer l’incident comme résolu, expliquant avoir pris des mesures ciblées pour renforcer la protection des comptes exposés. Malgré tout, plusieurs utilisateurs et utilisatrices signalaient encore récemment des problèmes de connexion et des difficultés à joindre le support de l’éditeur, d’après BleepingComputer.

Bref, si vous avez reçu un mail de vérification non sollicité, ne validez surtout pas la connexion. Rendez-vous sur le site ou l’application Dashlane, contrôlez les appareils autorisés ainsi que l’adresse mail liée au compte, puis réinitialisez votre mot de passe maître. Choisissez une phrase de passe longue, facile à mémoriser pour vous mais difficile à deviner pour les autres, ou une combinaison aléatoire d’un grand nombre de caractères mêlant majuscules, minuscules, chiffres et signes spéciaux. Dans les deux cas, évitez toute variante dérivée d’un ancien mot de passe, et réservez-la exclusivement à votre gestionnaire de mots de passe.

Pensez aussi à sécuriser l’adresse mail associée à votre compte Dashlane. Puisqu’elle sert à recevoir les codes de vérification ou les alertes de sécurité, elle devient elle aussi une cible intéressante. Même consigne, donc : mot de passe unique, authentification multifacteur activée et œil attentif sur les connexions inhabituelles.