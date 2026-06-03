Le AW3926QW repose sur une dalle Tandem WOLED de quatrième génération fabriquée par LG Display. Il propose une résolution de 5120 x 2160 pixels (communément appelée 5K2K), une courbure de 1500R et un taux de rafraîchissement natif de 165 Hz. Un "dual mode" est également disponible, permettant de passer à 330 Hz pour une résolution réduite de 2560 x 1080, à destination des usages en jeu nécessitant une fluidité maximale.