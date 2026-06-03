Un écran gamer OLED de 39 pouces qui affiche des pixels encore plus précis ? Dell l'a fait avec son nouvel Alienware. Ce nouvel écran avec un "dual-mode" permet de jouer en 165 ou 330 Hz, avec une finesse d'affichage qui lui confère une polyvalence maximale.
Dell a présenté au Computex 2026, son nouvel écran gaming Alienware AW3926QW. Ce moniteur ultrawide OLED de 39 pouces qui se distingue de la concurrence par deux caractéristiques inédites dans ce format, à savoir une dalle OLED avec disposition des sous-pixels en RGB-stripe et un revêtement d'écran brillant.
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Une dalle Tandem WOLED de quatrième génération
Le AW3926QW repose sur une dalle Tandem WOLED de quatrième génération fabriquée par LG Display. Il propose une résolution de 5120 x 2160 pixels (communément appelée 5K2K), une courbure de 1500R et un taux de rafraîchissement natif de 165 Hz. Un "dual mode" est également disponible, permettant de passer à 330 Hz pour une résolution réduite de 2560 x 1080, à destination des usages en jeu nécessitant une fluidité maximale.
Ces caractéristiques de base rappellent celles du LG UltraGear Evo 39GX950B, déjà présent sur ce segment. Mais deux points distinguent clairement le modèle Dell.
RGB-stripe : le sous-pixel blanc disparaît
Jusqu'à présent, les dalles WOLED de ce gabarit utilisaient une disposition RGWB, intégrant un sous-pixel blanc destiné à renforcer la luminosité. Mais le AW3926QW adopte une disposition RGB-stripe classique, comparable à une dalle LCD, sans ce sous-pixel blanc. Dell indique qu'il s'agit du premier moniteur OLED de 39 pouces à proposer cette configuration.
Cette évolution présente un intérêt particulier pour les utilisateurs sensibles aux problèmes de rendu du texte sous Windows, parfois associés à la présence du sous-pixel blanc. La disposition RGB-stripe est considérée comme mieux adaptée à l'affichage de texte et aux interfaces des systèmes d'exploitation courants.
En contrepartie, la suppression du sous-pixel blanc a une incidence sur la luminosité. Dell annonce une luminosité SDR de 300 nits, contre 335 nits pour la version RGWB. La luminosité en pic est indiquée à 1 300 nits (sur 1,5 % de la surface), là où la version RGWB atteint 1 500 nits. L'écran conserve néanmoins la certification VESA DisplayHDR True Black 500. La suppression du sous-pixel blanc devrait par ailleurs améliorer le volume colorimétrique.
À noter que le terme "WOLED" fait référence à la couleur blanche de la lumière émise par la dalle, et non à la présence d'un sous-pixel blanc. Le AW3926QW reste donc techniquement un Tandem WOLED.
Un revêtement brillant, rare sur ce marché
L'autre particularité de cet écran est son revêtement brillant, à la place du traitement anti-reflets mat habituellement retenu sur ce type de produit. Cette option est attendue par une partie des utilisateurs qui préfèrent un rendu des couleurs plus vif et un contraste plus marqué. Toutefois, cela se fait au prix d'une sensibilité accrue aux reflets ambiants.
Dell précise également avoir intégré une fonction "OLED Anti-flicker" destinée à réduire le scintillement lié au VRR, ainsi qu'un algorithme basé sur l'intelligence artificielle pour prédire l'usure des pixels et prolonger la durée de vie de la dalle. Les fonctions classiques de rafraîchissement et de décalage de pixels sont également présentes. La garantie couvre trois ans, avec prise en charge du marquage (burn-in).
Prix et disponibilité
Le Alienware AW3926QW sera commercialisé fin juin 2026 dans certains pays d'Asie. Le lancement en Europe est prévu pour l'automne 2026. Dell n'a pas encore communiqué de tarif. Ce dernier sera annoncé à l'approche de la mise en vente.