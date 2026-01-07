frigolu

En tant que professionnel, ces appareils ont un tarif très grand public. De quels professionnels parle-t-on ? Ce terme ne veut rien dire. Un écran de référence professionnel 30 pouces comme le BVM-X300 de Sony (pour la création graphique, l’étalonnage, toutes les activités demandant une fidélité et une précision très importante), c’est près de 40 000€. Même un Eizo Prominence 31 pouces c’est déjà dans les 30 000€. Alors, soit cet écran a le meilleur rapport qualité prix de l’univers intersidéral, soit il a de grosses lacunes qui en font un piètre candidat pour les « professionnels » de l’image un peu exigeants. Peut-être est-ce un écran pour les amateurs de retouche photo, mais dire qu’il couvre 99% de DCI P3, cela le destine à la post production cinéma (en entrée de gamme) et là je suis très circonspect, eu égard aux informations parcellaires qui sont données sur ses caractéristiques techniques (sur le site de Dell). Admettons, il couvre 99% de DCI-P3 (et non 100% et au delà comme les moniteurs de référence), mais la dalle n’est pas 4K DCI (4096x2160), uniquement UHD, ce qui en fait finalement un mauvais candidat pour l’étalonnage cinéma. Le 32 pouces est à 990€ sur le site de Dell.