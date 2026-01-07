Au CES 2026, Dell remplace le multi-écran par une dalle unique incurvée de 52 pouces en 6K et intègre la technologie QD-OLED sur son nouveau 32 pouces dédié aux graphistes, misant sur la très haute définition et la fidélité visuelle pour séduire les professionnels.
À l'occasion du CES 2026, Dell a présenté deux nouveaux moniteurs de sa gamme UltraSharp destinés aux professionnels. Le premier, l'UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor (U5226KW), adopte un format incurvé ultra-large de 52 pouces avec une définition 6K. Le second, l'UltraSharp 32 4K QD-OLED Monitor (U3226Q), mise sur la technologie QD-OLED pour répondre aux besoins des métiers créatifs. Ce dernier a reçu un CES 2026 Innovation Award.
UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor
Le Dell UltraSharp 52 repose sur une dalle IPS Black incurvée au format 21:9, affichant une définition de 6144 × 2160 pixels pour une densité de 129 pixels par pouce. Dell positionne cet écran comme une alternative aux configurations multi-moniteurs. L'argument majeur ? Il offre 61 000 pixels supplémentaires par rapport à un assemblage comprenant deux écrans QHD de 27 pouces et un moniteur 4K de 43 pouces.
Le moniteur intègre un hub Thunderbolt 4 capable de délivrer jusqu'à 140 W de puissance via un câble unique. La possibilité de connecter simultanément quatre PC, combinée au mode Picture-by-Picture et aux fonctions KVM intégrées, vise les utilisateurs devant basculer fréquemment entre plusieurs machines, traders, analystes de données ou ingénieurs.
Dell met en avant une certification TÜV Rheinland attestant d'une réduction de 60 % de l'émission de lumière bleue par rapport à des modèles concurrents non spécifiés.
Le tarif annoncé de 2450€ HT place ce moniteur dans le haut de gamme professionnel. Le format 21:9, s'il facilite le travail en multifenêtrage, peut toutefois poser des problèmes de compatibilité avec certaines applications non optimisées pour les ratios ultra-larges.
UltraSharp 32 4K QD-OLED Monitor
Le Dell UltraSharp 32 4K QD-OLED s'adresse aux professionnels de l'image. La dalle QD-OLED affiche un rapport de contraste annoncé à 1,5 million pour 1. Dell indique une précision colorimétrique avec un Delta E inférieur à 1 dès la sortie de boîte, ainsi qu'une couverture de 99 % des espaces DCI-P3 et Display P3, 94 % de l'Adobe RGB et 100 % du sRGB.
L'intégration d'un colorimètre directement dans le moniteur constitue l'une des particularités de ce modèle. Ce dispositif stocke les profils de calibration sur l'écran lui-même, permettant aux équipes de gérer la cohérence colorimétrique d'un parc de moniteurs à distance via les logiciels Dell Color Management.
Dell revendique une première : l'association d'un traitement Anti-Glare Low-Reflectance (AGLR) avec une dalle QD-OLED certifiée DisplayHDR True Black 500. Les écrans OLED, en raison de leur surface souvent brillante, peuvent souffrir de reflets gênants. Le traitement AGLR vise à atténuer ce phénomène.
La technologie OLED présente des caractéristiques à prendre en compte. La rétention d'image (burn-in) reste un risque pour les usages qui affichent des éléments statiques de manière prolongée. Dell n'a pas communiqué sur les mécanismes de protection intégrés. Le prix n'a pas été divulgué, ce qui complique l'évaluation de son positionnement face aux moniteurs OLED professionnels d'Asus, LG ou BenQ.
Caractéristiques des nouveaux écrans Dell
|Spécification
|UltraSharp 52 (U5226KW)
|UltraSharp 32 (U3226Q)
|Taille
|51,5 pouces incurvé
|32 pouces
|Résolution
|6K (6144 × 2160)
|4K UHD
|Technologie dalle
|IPS Black
|QD-OLED
|Taux de rafraîchissement
|120 Hz
|120 Hz
|Contraste
|Non communiqué
|1,5 M:1
|Couverture DCI-P3
|Non communiquée
|99 %
|Certification HDR
|Non
|DisplayHDR True Black 500
|Connectivité
|Thunderbolt 4 (140 W)
|Thunderbolt 4 (140 W)
|Multi-PC
|Jusqu'à 4 PC (KVM)
|Non précisé
|Colorimètre intégré
|Non
|Oui
|Prix
|2 450 € HT
|Non communiqué
|Disponibilité
|6 janvier 2026
|24 février 2026