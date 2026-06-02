Les nouveautés exactes du futur bracelet ne sont pas encore connues. La source indique simplement que ce nouveau modèle serait amélioré par rapport au Galaxy Fit 3, sans détailler les changements prévus côté design, autonomie, capteurs et fonctions sportives. Un point semble toutefois peu probable : l’arrivée de Wear OS. Contrairement aux Galaxy Watch, le Galaxy Fit 4 devrait vraisemblablement continuer à utiliser un système basé sur RTOS, plus adapté à ce type de bracelet connecté et à son positionnement.

Lors de sa commercialisation, le Galaxy Fit 3 proposait déjà une fiche technique solide pour sa catégorie. Il embarquait notamment un écran OLED, un accéléromètre, un gyroscope et un capteur de fréquence cardiaque. Ces éléments permettaient d’assurer les principales fonctions attendues d’un bracelet d’activité, du suivi des mouvements aux mesures liées à l’exercice et au sommeil.

En revanche, l’une des absences les plus notables du précédent modèle concernait le GPS intégré. Sans cette fonction, le Galaxy Fit 3 devait s’appuyer sur un smartphone connecté pour offrir un suivi plus précis des entraînements en extérieur. L’ajout d’un GPS au Galaxy Fit 4 représenterait donc une évolution appréciable, particulièrement pour les utilisateurs qui ont l'habitude de marcher ou courir sans nécessairement garder leur téléphone à proximité.