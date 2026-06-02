Samsung développe une nouvelle version de son tracker de fitness abordable. Le bracelet connecté devrait pointer le bout de son nez en septembre, loin du Galaxy Unpacked prévu en juillet.
La gamme Galaxy Fit occupe une place à part dans le catalogue de Samsung. Moins chère et plus simple qu’une Galaxy Watch, elle s'adresse aux utilisateurs qui veulent suivre leurs pas, leurs entraînements ou leur sommeil sans forcément investir dans une montre connectée. Après le Galaxy Fit 3, lancé en 2024, Samsung préparerait désormais un nouveau modèle. D’après les informations rapportées par SamMobile, ce bracelet connecté serait bien en développement et pourrait être commercialisé plus tard dans l’année.
Le Galaxy Fit 4 est en préparation, mais ne serait pas présenté en juillet
Selon les éléments disponibles, le Galaxy Fit 4 ne ferait pas partie des annonces prévues lors du prochain Galaxy Unpacked, programmé en plein mois de juillet. Samsung réserverait donc son bracelet d’activité pour une autre fenêtre de lancement. Selon toute vraisemblance, la sortie pourrait avoir lieu quelques mois plus tard, probablement autour de septembre. Le produit serait d'ailleurs susceptible d’accompagner d’autres nouveautés attendues dans le catalogue du constructeur, notamment le Galaxy S26 FE et la série Galaxy Tab S12.
Ce choix de calendrier demeure cohérent avec la nature du produit et la stratégie habituelle de Samsung. La gamme Fit n’appartient pas à la même catégorie que les smartphones pliants, les montres Galaxy Watch ou les appareils plus haut de gamme généralement mis en avant lors des grands événements Unpacked. Pour autant, elle conserve un certain intérêt auprès d’un public à la recherche d’un suivi sportif accessible.
Des améliorations attendues… avec un GPS intégré au programme ?
Les nouveautés exactes du futur bracelet ne sont pas encore connues. La source indique simplement que ce nouveau modèle serait amélioré par rapport au Galaxy Fit 3, sans détailler les changements prévus côté design, autonomie, capteurs et fonctions sportives. Un point semble toutefois peu probable : l’arrivée de Wear OS. Contrairement aux Galaxy Watch, le Galaxy Fit 4 devrait vraisemblablement continuer à utiliser un système basé sur RTOS, plus adapté à ce type de bracelet connecté et à son positionnement.
Lors de sa commercialisation, le Galaxy Fit 3 proposait déjà une fiche technique solide pour sa catégorie. Il embarquait notamment un écran OLED, un accéléromètre, un gyroscope et un capteur de fréquence cardiaque. Ces éléments permettaient d’assurer les principales fonctions attendues d’un bracelet d’activité, du suivi des mouvements aux mesures liées à l’exercice et au sommeil.
En revanche, l’une des absences les plus notables du précédent modèle concernait le GPS intégré. Sans cette fonction, le Galaxy Fit 3 devait s’appuyer sur un smartphone connecté pour offrir un suivi plus précis des entraînements en extérieur. L’ajout d’un GPS au Galaxy Fit 4 représenterait donc une évolution appréciable, particulièrement pour les utilisateurs qui ont l'habitude de marcher ou courir sans nécessairement garder leur téléphone à proximité.