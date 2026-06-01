Sorti de sa boîte, un téléviseur neuf est réglé en usine pour séduire dans les rayons, avec une luminosité poussée à fond, des couleurs saturées et un contraste exagéré. On voit donc une image qui en met plein les yeux, mais qui ne ressemble à rien de ce que le réalisateur d'un film a en tête. Le calibrage professionnel remet les compteurs à zéro, puisqu'à l'aide d'outils de mesure spécialisés, les techniciens ajustent couleurs, luminosité et contraste pour coller aux véritables standards du grand-écran.