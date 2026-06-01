Darty lance en France un service inédit de calibrage professionnel de téléviseur à une centaine d'euros. Une technologie jusqu'ici réservée aux studios, désormais accessible au grand public, et disponible dans plus de 120 magasins dès ces jours-ci.
Longtemps réservé aux studios professionnels et aux experts de l'image, le calibrage consiste à ajuster avec précision les couleurs, la luminosité et le contraste d'un téléviseur pour restituer une image naturelle, fidèle à l'intention du réalisateur. C'est ce savoir-faire que Darty s'apprête à démocratiser à grande échelle en France, depuis le mois de mai. Un déploiement inspiré de sa filiale italienne Unieuro, lancé à point nommé pour le plus grand rendez-vous sportif de l'année, la Coupe du monde de football.
Darty et le calibrage TV, une technologie de studio enfin accessible au grand public
Sorti de sa boîte, un téléviseur neuf est réglé en usine pour séduire dans les rayons, avec une luminosité poussée à fond, des couleurs saturées et un contraste exagéré. On voit donc une image qui en met plein les yeux, mais qui ne ressemble à rien de ce que le réalisateur d'un film a en tête. Le calibrage professionnel remet les compteurs à zéro, puisqu'à l'aide d'outils de mesure spécialisés, les techniciens ajustent couleurs, luminosité et contraste pour coller aux véritables standards du grand-écran.
Darty explique que tout se passe en entrepôt, avant même que le téléviseur ne franchisse le seuil de votre porte. Sur une trentaine de modèles éligibles, chaque écran est pris en charge individuellement par les techniciens de l'enseigne, qui mesurent et affinent ses performances visuelles avec des outils de précision. Une fois livré, le client reçoit avec son téléviseur un rapport de calibrage détaillé, un document qui consigne l'ensemble des réglages réalisés, propres à son appareil.
Le moment est évidemment bien trouvé. Chaque grande compétition de football déclenche en France une vague d'achats de téléviseurs, et la Coupe du monde 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet, ne devrait pas faire exception. Autant dire que proposer un service de calibrage professionnel pile à cette période, c'est s'adresser à des acheteurs qui veulent justement tirer le meilleur de leur nouvel écran dès le coup d'envoi. Et c'est bien vu.
Un service testé et approuvé en Italie, par la filiale locale de Fnac Darty
Le service a été imaginé et lancé par Unieuro, la filiale italienne du groupe Fnac Darty, il y a plus d'un an, avec des taux d'adoption élevés, annonce l'entreprise. Le groupe a donc décidé de déployer la formule en France.
Le directeur Services et Économie circulaire de Fnac Darty, Martin Aunos, nous dit que Darty tient à « démocratiser une technologie jusqu'ici réservée aux professionnels ». Le système a déjà été testé avec succès dans 6 magasins pilotes franciliens depuis novembre 2025, et voilà qu'il s'étend désormais à plus de 120 points de vente à travers l'Hexagone.
Combien ça coute ? Le service est proposé au tarif de 99,99 euros, ou 69,99 euros pour les membres Darty Max, l'abonnement qui permet d'entretenir et de réparer ses appareils en illimité pour 11,99 euros/mois. Le service de calibrage compte bien dépasser les réglages d'usine standardisés pour révéler le meilleur d'un écran, parfois pays au prix fort.