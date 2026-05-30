Un connecteur insuffisamment serti ou une borne mal serrée chauffe dès les premières semaines de production. À terme, ce point faible produit un arc électrique et déclenche un départ de feu. On situe donc l'essentiel du risque dans les choix faits au moment de la pose. La certification RGE QualiPV conditionne l'accès à la prime à l'autoconsommation en France, et filtre en pratique une partie des poses les moins rigoureuses.

Les propriétaires qui connaissent le comportement électrique des panneaux lors d'un incendie ne sont pas nombreux. Ils ignorent que même après la coupure du disjoncteur général, un panneau photovoltaïque continue de produire du courant continu tant qu'il capte de la lumière. Entre les modules et l'onduleur, on mesure une tension continue active quelle que soit la position des interrupteurs côté alternatif.

Depuis 2017, les services départementaux d'incendie et de secours suivent un guide de doctrine opérationnelle qui leur impose de garder au moins un mètre entre tout pompier et les modules en intervention. Les projecteurs utilisés la nuit par les équipes d'intervention suffisent parfois à électrifier un panneau et à relancer la production de courant continu. Des micro-onduleurs ou des optimiseurs de puissance découpent le champ en micro-unités autonomes et abaissent la tension de chaque segment à quelques dizaines de volts. On détecte alors immédiatement tout défaut électrique panneau par panneau, avant qu'un point chaud n'amorce un arc.